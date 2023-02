طبيبة روسية تقدم النصائح بشأن إعداد الجسم لفصل الربيع

روسيا – تنصح الدكتورة ناتاليا بالاشوفا اختصاصية الغدد الصماء بإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال فصل الربيع بالوقاية من العدوى الفيروسية واتباع نظام غذائي متكامل وتناول الفيتامينات.

وتشير الدكتورة إلى أن بداية فصل الربيع تؤثر في الحالة الصحية لبعض الناس مثل إصابتهم بأمراض فترة البرد.

وتضيف الربيع والخريف هما موسما ذروة الإصابة بأمراض البرد. لذلك للوقاية منها وحماية الجسم يجب اتباع روتين يومي يتضمن ممارسة النشاط البدني وتناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية.

ووفقا لها، يتغير في الربيع إنتاج هرمون الميلاتونين وهرمونات أخرى. لذلك يجب الخلود إلى النوم قبل منتصف الليل وأن يستمر النوم فترة لا تقل عن ست ساعات. كما يجب الحفاظ على توازن الطاقة في التغذية.

وتشير الطبيبة، إلى أن الكثيرين يعانون من نقص في الفيتامينات والعناصر المعدنية طوال السنة. لذلك عليهم تناول الفيتامينات دائما ولا سيما D و C والزنك والسيلينيوم.

وتضيف فيامين D موجود في الأسماك والماكولات البحرية ويمكن الحصول عليه بواسطة الشمس. أما فيتامين C فيمكن الحصول عليه من تناول الفلفل الحلو والسبانخ والكيوي والحمضيات. والزنك موجود في لحم البقر والكبد والمأكولات البحرية. والسيلينيوم موجود في البقوليات والفستق ونخالة القمح.

وتنصح الدكتورة بممارسة النشاط البدني الذي يساعد على تحسين حالة الأوعية الدموية والقلب ومنظومة المناعة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

