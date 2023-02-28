هاتف ايفون SE – هل سنرى إصداراً جديداً مستقبلاً ؟

هاتف ايفون SE منذ إطلاقه وهو يحظى بقاعدة شعبية لا بأس بها لأنه يوفر للمستخدم مزايا مقبولة في مقابل سعر معقول مقارنة بإصدارات الايفون الأخرى.

خلال الآونة الأخيرة، ظهرت شائعات تفيد بأن ابل لن تطلق نسخة أخرى جديدة من ايفون SE بعد الجيل الثالث iPhone SE 3 الذي صدر مطلع عام 2022، والآن هناك تقارير أخرى تفيد خلاف ذلك.

ايفون SE 4 .. قد نراه مستقبلاً

المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المختص بشؤون ابل أفاد أن ابل قد استأنفت عملية تطوير الجيل الرابع من هاتف ايفون SE بعد تقارير سابقة تحدثت عن إلغائه.

ليست هذه فقط هي المعلومة الجديدة، هناك أيضاً معلومات أخرى مهمة ذكرها المحلل ومنها على سبيل المثال أن هذا الهاتف يد يكون أول ايفون من ابل يأتي بمودم اتصال 5G من تصميم ابل نفسها عوضاً عن شرائح المودم التي تنتجها كوالكم.

أمر آخر في غاية الأهمية، وهو أن هذا الجهاز سوف يأتي بشاشة OLED بقياس 6.1 إنش بدلاً من شاشة الـ LCD التقليدية لأول مرة أيضاً بالنسبة لسلسلة ايفون SE ما يعني أن الجهاز سوف يكون على الأرجح نسخة معدلة من ايفون 14.

لا يتوقع إطلاق هاتف ايفون SE 4 خلال عام 2023 الجاري، وإنما على الأرجح سيكون الإطلاق خلال عام 2024 المقبل إذا ما أتمت ابل خطط التطوير الخاصة به بحسب ما ذكر نفس المصدر.