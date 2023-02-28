شاومي تُعلن عن واجهة MIUI 14 عالمياً – هذه أبرز المزايا وقائمة الهواتف المدعومة

بعد أن أعلنت شاومي عن واجهة MIUI 14 في شهر ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الشركة الصينية عن الواجهة الجديدة من أجل الأسواق العالمية في حدث إطلاق هواتف سلسلة شاومي 13 للأسواق العالمية خلال مؤتمر MWC 2023.

تمتاز الواجهة الجديدة ببعض التحسينات التي طالت أقسام التخزين والذاكرة الداخلية، وتحسين كيفية التفاعل مع الواجهة بشكل أفضل، والعديد من ميزات الخصوصية الجديدة، وتحسينات لخصائص إمكانية الوصول بشكل أفضل من ذي قبل. ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض لكم أهم وأبرز المميزات التي قدمتها شاومي خلال الحدث جنباً إلى جنب مع قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار الجديد من الواجهة.

شاشة رئيسية مُعاد تصميمها

الآن بات بالإمكان إعادة ترتيب وتنظيم الشاشة الرئيسية بالطريقة التي يرغب بها المستخدم. الواجهة الجديدة تمتاز بأيقونات أكبر حجماً فضلاً عن المجلدات الأكبر وعناصر واجهة المستخدم والخلفيات لإضفاء طابع شخصي على الشاشة الرئيسية. هذه الميزات تحاول أن تجعل الشاشة الرئيسية تبدو بمظهر أفضل وأوضح من أجل الاستخدامات اليومية.

تصميم بديهي وأكثر مرونة

التصميم الجديد يعتمد على نظام البطاقات التي تقدم المزيد من المعلومات بشكل أفضل وأكثر تنظيماً.

تحسينات الأداء

تم تحسين واجهة MIUI 14 من أجل استهلاك نسب أقل من موارد الهاتف وأصبحت تشغل مساحة تخزين أصغر من ذي قبل واستهلاك نسب أقل من الذاكرة العشوائية. أضف على ذلك أن التطبيقات التي قلما يتم استخدامها يتم ضغطها بشكل تلقائي حتى لا تستهلك نسب ملحوظة من موارد الهاتف، والإشعارات لم تعد دائمة حيث يمكنك إغلاق أي إشعارات لم تعد في حاجة لها.

تحسين حماية الخصوصية

يتم تحسين أقسام حماية الخصوصية على الهاتف محلياً عن طريق واجهة MIUI 14 التي تساعد على تقليل المخاطر والحد منها باستخدام آليات حماية الخصوصية الجديدة لمعالجة العناصر الحساسة. تسمح آليات حماية الخصوصية أيضاً بالتعرف على النص من داخل الصور بسرعة وبدقة أكبر بمساعدة إمكانيات وموارد الهاتف الداخلية. خدمات الخصوصية باتت تشتمل على 10 أقسام مختلفة بداخل النظام.

تكامل أفضل مع الأجهزة المرتبطة

تسمح الواجهة الجديدة بالتواصل مع الأجهزة الخارجية بشكل أفضل ومن الممكن مزامنة معلومات وبيانات التطبيقات بين الهاتف والجهاز اللوحي بنقرة زر واحدة من شريط المهام. وعن طريق السحب والإفلات بات من السهل نقل الملفات الكبيرة بين الأجهزة المرتبطة. وللمزيد من الميزات الهامة يمكنكم متابعة تقرير واجهة شاومي MIUI 14 – هذه أبرز المزايا الجديدة.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث واجهة MIUI 14

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

بالتأكيد هذه ليست الهواتف الوحيدة التي ستحصل على الواجهة ولكنها قائمة الهواتف الأولى التي ستهتم شاومي بطرح التحديث الجديد عليها، ومن المتوقع أن توسع الشركة قائمة الهواتف المدعومة في وقت لاحق من العام الجاري.