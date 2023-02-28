تسريبات – هاتف Oppo Find X6 Pro يدعم التقريب الرقمي بمعدل 120x

فقط في حال كنت لا تعلم فإن Digital Chat Station هو مُسرب صيني شهير لأخبار الشركات الصينية ولديه العديد من المصادر الداخلية التي تموله بالمعلومات التي ينتهي بها الأمر دائماً بأن تكون على قدر كبير من الصحة وآخر تسريباته المثيرة للاهتمام تدور حول هاتف Oppo Find X6 Pro.

بحسب تدوينته الأخيرة على موقع Weibo الصيني فإن هاتف Oppo Find X6 Pro قد يكون قادراً على دعم التقريب البصري بمعدل 120x. ولكن هذه هي ليست المعلومة الوحيدة المثيرة للاهتمام التي شاركها المُسرب.

ذكر المصدر أن الهاتف سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية من بينها كاميرا منظار بيرسكوب من شركة Sony ولكن حتى الآن لا نعلم مما إذا كان هذا المستشعر طراز Sony IMX890 أو Sony IMX766.

هاتف Oppo Find X6 Pro قد يدعم التقريب البصري بمعدل 120x

قال المُسرب أن الهاتف الرائد التالي للشركة الصينية سوف يدعم التكبير البصري بمعدل 2.7x ولكن مع التحسينات التي ستطول برامج الكاميرا فقد يتمكن الهاتف من توفير تقريب بصري بمعدل 3x وسيتم تسويق الهاتف على هذه القدرة.

سيكون هاتف Find X6 Pro قادر على تدعم التكبير والتصغير الرقمي بمعدل 120x. ولكن بعيداً عن قدرات الكاميرا، فقد أشار المُسرب أيضاً أن الهاتف سيحتوي على شاشة قادرة على دعم خاصية التعتيم عالي التردد والتي سيتم ضبطها على معدل 1440 هرتز.

شاشة الهاتف ستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED قياس 6.8 أو 6.9 إنش بمعدل تحديث ديناميكي 120Hz وستكون الشاشة منحنية.

ولكن بالعودة مرة أخرى إلى مواصفات الكاميرا، يُقال أن الكاميرا الرئيسية على الهاتف قد تكون عبارة عن مستشعر Sony IMX989 قياس 1 إنش بدقة 50 ميجابكسل، وهو نفس المستشعر الذي استخدمته شاومي على كل من هاتف Xiaomi 12S Ultra و Xiaomi 13 Pro فضلاً عن هاتف Vivo X90 Pro Plus.

بالإضافة إلى ذلك فسوف يحتوي الهاتف على عدسة فائقة الاتساع طراز Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل. للأسف لا نعلم حتى الآن ما هي قدرات الكاميرا الأمامية على الهاتف. ولكن من حيث مواصفات الكاميرا الخلفية، فيبدو أن هذا الهاتف سيكون قادراً على تقديم نتائج واعدة.

سيتم تجهيز الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع ذاكرة عشوائية LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من النوع UFS 4.0.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 5000 مللي أمبير داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

بالتأكيد سيتم شحن هاتف Oppo Find X6 Pro بواجهة Color OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 ولكن لسوء الحظ لا نعلم حتى الآن ما هو المخطط الزمني المتوقع للكشف عن الهاتف.