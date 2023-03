بعد فقدان بصرها.. البلوغر «سارة محمد» تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدرت البلوجر سارة محمد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان تعرضها لحادث مروع، فقدت على إثره بصرها.

وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للبلوجر سارة وهي معصوبة العينين بعد إجراءها عملية جراحية، وسط كلمات حزن وتعاطف مع الفتاة العشرينية على ما تعرضت له.

ووفقا لما تم تداوله، فإن البلوجر سارة محمد، تعرضت لحادث مروع، خلال عودتها إلى المنزل برفقة خطيبها، فقدت على إثره بصرها، حيث تعرضوا لإطلاق نار شديد من قبل مجهولين بالقاهرة.

وتم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، حيث أكد الأطباء تعرضها لإصابات بالغة، أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ، وفقدان البصر.

وأرجع الأطباء سبب فقدانها البصر إلى تدمير أنسجة العين، بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا في عينها، حيث خضعت سارة لإجراء عملية بالمخ، ومن المقرر أن تخضع لعملية أخرى قريبًا، لكن بعد تخطي مرحلة الخطر.

أما خطيبها فقد تعرض إلى بعض الجروح والكدمات السطحية، حيث لم تكن حالته بالغة الخطورة بخلاف خطيبته، وتعتبر سارة محمد محمود، بلوجر شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعيش بمحافظة الإسكندرية، مهتمة بمجال الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل.

