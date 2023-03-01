هاتف Realme GT3 بسرعة شحن 240 وات يشق طريقه إلى الأسواق العالمية

أعلنت شركة ريلمي للتو عن هاتف Realme GT3 بسرعة شحن 240 وات ليكون الهاتف الذكي الأسرع شحناً في العالم. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023 المُقام في مدينة برشلونة بإسبانيا.

هاتف Realme GT3 هو في الأساس الإصدار العالمي من الهاتف الأصلي Realme GT Neo3 240W الذي تم إطلاقه في الصين في وقت سابق.

يعتمد الهاتف على معيار شحن Oppo SuperVOOC ويعمل بسرعة 240 وات والأخبار السارة هي أن الهاتف يُباع مع شاحن مُرفق في علبة الشراء بقدرة 240 وات للاستفادة من سرعة الشحن القصوى التي يدعمها.

ريملي تُعلن عن الهاتف الأسرع شحناً في العالم

فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يستغرقها الهاتف خلال مرحلة الشحن فهو لا يتطلب سوى 9 دقائق من أجل شحن البطارية بنسبة 100%. وقد صرحت ريلمي أنه من الممكن شحن البطارية بنسبة 20% خلال 80 ثانية فقط. وفي حال كنت تتساءل فإن هاتف Realme GT3 يحتوي على بطارية سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة.

تم تجهيز الهاتف بغرفة تبريد السائل بحجم 6850 مم² VC ويغطي نظام التبريد ما يصل إلى 61.5% من مساحة البطارية لكي يوفر تبديد حراري احترافي.

يعتمد الهاتف أيضاً على تصميم PS3 المقاوم للحرائق وما يصل إلى 13 مستشعر للتحقق من درجات الحرارة و 60 طبقة إضافية لضمان حماية وسلامة الهاتف. ومعيار الشحن الجديد مدعوم بشهادة TUV Rheinland.

تقول ريملي أنه لا يوجد أي خطر على العمر الافتراضي للبطارية وأن البطارية قادرة على التحمل لما يصل إلى 1600 دورة شحن مكتملة قبل أن تدهور حالتها الكيميائية وتفقد 20% من كفاءتها.

نظام إضاءة على الجانب الخلفي لهاتف Realme GT3



ميزة الشحن الأسرع على مستوى العالم ليست الميزة الوحيدة التي يتمتع بها الهاتف. بل يمتاز الهاتف أيضاً بنظام إضاءة على ظهره يُسمى بــ Pulse Interface System مع إضاءة RGB ملونة وتقول الشركة أن هذا التصميم مستلهم من عتاد أجهزة وملحقات الألعاب.

هذا الضوء الخلفي متكامل مع إشعارات الهاتف ويعمل على شكل عداد تنازلي أثناء التقاط الصور ويظهر مستوى نسبة شحن البطارية فضلاً عن إمكانية تخصيصه بأكثر من طريقة مختلفة.

شاشة AMOLED بمعدل تحديث 144Hz وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت

يحتوي هاتف Realme GT3 على شاشة قياس 6.74 إنش بدقة 2772×1240 بكسل وهي لوحة عرض AMOLED داعمة لمعدل تحديث 144Hz.

الهاتف يعمل بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائية بسعة 16 جيجابايت. إعداد الكاميرا الخلفي مُجهز بثلاث كاميرات.

الكاميرا الخلفية الأولى عبارة عن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يشتمل الهاتف على مكبرات صوت ستريو ويتم شحنه بنظام أندرويد 13.

هناك طُرز مختلفة من الهاتف من حيث حجم الذاكرة العشوائية والتخزين. ويبدأ سعر الهاتف عند قيمة 649$ دولار أمريكي.