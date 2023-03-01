تحديث iOS 16.4 – ما الجديد في النسخة التجريبية الثانية Beta 2 ؟

تستعد ابل لإطلاق تحديث iOS 16.4 خلال وقت قريب وقد وفرت منه النسخة التجريبية الأولى التي تضم المزايا الرئيسية فيه إلا أن النسخة التجريبية الثانية Beta 2 كشفت عن بعض الإضافات الأخرى.

تأثيرات في تطبيق الكتب

يشهد تطبيق الكتب Apple Books مع تحديث iOS 16.4 عودة من جديد لتأثيرات تقليب الصفحات والتي كانت ابل قد أزالتها في وقت سابق. الآن سيكون هناك 3 خيارات للتقليب وهي السحب Slide أو اللف Curl أو لاشيء None.

خدمة ابل Pay في كوريا الجنوبية

مع هذا التحديث القادم ، سوف يتمكن المستخدمون في كوريا الجنوبية من إضافة بطاقاتهم الائتمانية إلى تطبيق المحفظة Wallet على الايفون ما يشير إلى قدوم خدمة الدفع الإلكتروني من ابل Apple Pay هناك.

نافذة منبقة في تطبيق البودكاست

اضافت ابل نافذة منبقة إلى تطبيق البودكاست الخاص بها في النظام لإيضاح بعض المزايا الجديدة فيه مثل دعم القنوات والتكامل الأفضل مع ابل كاربلاي في السيارة وغير ذلك.

تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية

هناك إشارات في الأكواد المصدرية في النسخة التجريبية الثانية من التحديث iOS 16.4 Beta 4 إلى تطبيق منتظر إطلاقه قريباً من ابل وهو تطبيق ابل للموسيقى الكلاسيكية Apple Music Classical.

جدير بالذكر أن النسخة التجريبية الأولى للتحديث قد حملت إلينا مزايا مثل الوجوه التعبيرية الجديدة وسهولة تنزيل التحديثات التجريبية وتفعيل شبكات الجيل الخامس 5G في تركيا، ودعم خاصية إشعارات المواقع في سفاري وغيرها.