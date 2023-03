دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، خط مترو أنفاق جديد في العاصمة الروسية موسكو.

وافتتح الرئيس الروسي مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم “الخط الدائري الكبير” في مترو العاصمة، ووصف بوتين مترو الأنفاق الجديد بأنه مشروع ضروري للغاية للمدينة والذي تم تنفيذه بفضل الإدارة الناجحة لسلطات العاصمة لموسكو، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن الرئيس الروسي، أن “الخط الدائري الكبير” أصبح أطول خط مترو دائري تحت الأرض في العالم، مشيرا إلى أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية، كما أنها تحقق نجاحا في هذا الإطار، وهنأ سكان العاصمة وسكان مقاطعة موسكو بافتتاح المسار الجديد.

من جهتها أعلنت سلطات موسكو أن الدخول إلى المترو من خلال محطات “الخط الدائري الكبير” سيكون مجانا لمدة 5 أيام بمناسبة افتتاح المسار.

وتصف سلطات موسكو “الخط الدائري الكبير” بالقلب الثاني النابض للعاصمة الروسية، في إشارة إلى أهمية المسار في حياة التنقل لسكان وزوار العاصمة.

ويعد “الخط الدائري الكبير” أكبر مشروع مترو في روسيا وواحدا من أكبر مشاريع بناء المترو في العالم التي تم تنفيذها على مدار العقود الماضية، ويضم المسار الجديد 31 محطة ويبلغ طوله 70 كيلومترا.

وبفضل “الخط الدائري الكبير” سيتم تقليص وقت الرحلة بواقع 35 – 45 دقيقة، إذ أن الخط الجديد يتقاطع مع مسارات مترو أفقية ما يسمح للمسافر بتبديل المسار دون الحاجة للسفر إلى مركز المترو، حيث توجد الحلقة الدائرية الأساسية.

وسيساهم المسار في تحسين خدمات النقل في 34 منطقة في موسكو، ومن المخطط تشغيل 92 قطارا حديثا عليه. وتم بناء “الخط الدائري الكبير” على عدة مراحل، حيث تم افتتاح القسم الأول من الحلقة في شمال غرب موسكو في فبراير 2018، وفي نهاية ديسمبر الماضي، أجرى عمدة موسكو إطلاقا تقنيا للجزء الشرقي الأخير من المسار الجديد.

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، خلال تقديمه تقريرا للرئيس الروسي اكتمال بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة الروسية موسكو.

ومنذ العام 2011، افتتحت سلطات العاصمة موسكو 69 محطة جديدة في موسكو، وهو نفس عدد المحطات التي تم افتتاحها في الأعوام الـ42 السابقة.

The post موسكو تُعلن افتتاح أطول خط مترو في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا