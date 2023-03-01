إطلاق هاتف شاومي 13 برو في الأسواق العالمية خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023

هاتاف شاومي 13 برو هو أقوى هواتف السلسلة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023 ولقد قمنا سابقاً بتغطية الإعلان الرسمي عنه عندما تم إطلاقه في السوق الصينية لأول مرة في آواخر العام الماضي.

مما لا شك فيه الهاتف لديه الكثير ليقدمه وهو يعتبر أحد أقوى الهواتف الذكية لعام 2023 ومدعوم بمجموعة رائعة من المواصفات الفنية القوية.

تم تصميم الهاتف بالمعدن والزجاج، ولكن هناك متغيرات أخرى بجانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي ولكنها حصرية للسوق الصينية. أما المتغيرات العالمية فهي تأتي بالتصميم الزجاجي فقط.

هاتف شاومي 13 برو يعمل بواسطة أقوى شريحة معالجة على الإطلاق

يعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهي أقوى شريحة معالجة لمنصات الأندرويد حتى الآن. المعالج مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت من النوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت من النوع UFS 4.0.

يمتاز الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.73 إنش بدقة +QHD أبعادها 3200×1440 بكسل وهي لوحة عرض منحنية طراز Samsung E6 بمعدل تحديث تكيفي تتراوح سرعته من 1 هرتز وحتى 120 هرتز. وتدعم الشاشة معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 240Hz.

تصل معدلات سطوع الشاشة في ذروة سطوعها إلى 1900 شمعة أثناء تفعيل وضع السطوع التلقائي. تمتاز الشاشة بمجموعة ألوان DCI-P3 بنسب مرتفعة للغاية ويمكنها عرض ما يصل إلى مليار لون. بلغت نسب العرض إلى الارتفاع على الشاشة 20:9 وهي داعمة لمرئيات +HDR10 وكذلك تقنية Dolby Vision.

الشاشة تدعم معدل تعتيم PWM 1920 للتكيف بشكل احترافي مع ظروف الإضاءة المنخفضة المحيطة. لوحة العرض محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus من شركة Corning. بالتأكيد هذه هي واحدة من أفضل لوحات العرض التي رأيناها في عام 2023.

أندرويد 13 وشحن فائق السرعة

يأتي هاتف شاومي 13 برو بواجهة MIUI 13 المستندة إلى نظام أندرويد 13. ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4820 مللي أمبير في الساعة داعمة لمعيار شحن HyperCharge بسرعة 120 وات للشحن السلكي وبمعدل 50 وات للشحن اللاسلكي وبقدرة 10 وات للشحن اللاسلكي العكسي. الجدير بذكره أن الهاتف يأتي مُرفقاً مع شاحن سلكي بقوة 120 وات في علبة الشراء.

يحتوي الهاتف على مجموعة مكبرات صوت ستريو مدعومة بصوتيات Dolby Atmos ويشتمل الهاتف على فتحتان لدرج شرائح SIM ويدعم الهاتف اتصال WiFi 7 وبلوتوث 5.3 وتم تصنيف الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مستشعر كاميرا قياس 1 إنش وعدسات شركة لايكا

يفتخر هاتف شاومي 13 برو بكونه أحد الهواتف الذكية القليلة التي تشتمل على مستشعر كاميرا قياس 1 إنش طراز Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري Hyper OIS. بجانب المستشعر الرئيسي توجد عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 112 درجة.

والكاميرا الثالثة هي عبارة عن مستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بالتثبيت البصري OIS وتقنيات متطورة مثل Focal Shift و Xiaomi ProFocus. جميع الكاميرا الخلفية مزودة بعدسات الشركة الرائدة للتقنيات البصرية لايكا.

هناك كاميرا واحدة في الجانب الأمامي من أجل صور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0. الهاتف متوفر باللون السيراميكي الأبيض والسيراميكي الأسود ويزن الهاتف 229 جرام.