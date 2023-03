دراسة تربط المُحليات الصناعية بمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية!

الولايات المتحدة – تتراكم الأضرار الصحية المشتبه بها للمُحليات الصناعية – والآن ربطت دراسة جديدة نوعا واحدا من بدائل السكر بمخاطر أعلى للإصابة بمشاكل صحية في القلب.

فقد أراد الطبيب والعالم ستانلي هازن وزملاؤه في معهد ليرنر للأبحاث التابع لكليفلاند كلينيك، معرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور على أي علامات يمكن أن تحذر الأشخاص من أنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. فوجدوا أنه في مستويات الدم من المركبات العضوية المستخدمة كمحليات، وخاصة الإريثريتول. وهو مُحلٍّ شائع الاستخدام في الأطعمة المنخفضة السكر، أو الخالية من السكر، أو الخالية من الكربوهيدرات.

ومن بين مجموعة مكونة من 1157 مريضا يخضعون لاختبارات في عيادة القلب والأوعية الدموية، كان الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات من هذه المركبات في دمائهم معرضين مرتين لخطر الموت أو لحدث كبير في القلب والأوعية الدموية في السنوات الثلاث التالية.

للتوضيح، لم تظهر الدراسة أن الإريثريتول يأتي من المحليات الصناعية، أو أنه يسبب بشكل مباشر أيا من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وقد انتقد بعض علماء التغذية غير المشاركين في البحث الدراسة، قائلين إن تجاربها المعملية “غير واقعية” ونتائجها الملاحظة محدودة لأنهم لم يأخذوا في الحسبان كيفية إنتاج الإريثريتول في الجسم.

لكن الباحثين يقولون إن النتائج التي توصلوا إليها كافية لتبرير إجراء تحقيق إضافي.

وكتب الباحثون في منشوراتهم: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى الحاجة إلى مزيد من دراسات السلامة لفحص الآثار الطويلة المدى للمحليات الصناعية بشكل عام، والإريثريتول على وجه التحديد، كمخاطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وخاصة في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

ويُعتقد أن المحليات الصناعية خاملة كيميائيا، لكن العلماء يجدون أن هذه المركبات المنخفضة السعرات الحرارية ليست بالضرورة خالية من العواقب الصحية.

وبينما توجد بشكل طبيعي بكميات صغيرة جدا في الفاكهة والخضروات، يمكن أن تكون مستويات المحليات مثل الإريثريتول أعلى بمقدار 1000 مرة في الأطعمة المصنعة.

وتظهر الأبحاث أن المحليات الصناعية يمكن أن تتلاشى مع الميكروبات في أمعائنا بطريقة تؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري، وقد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وجزء من المشكلة هو أنه في حين أن المحليات الصناعية تحتوي على سعرات حرارية أقل من السكريات التي تحل محلها – وهذا قد يساعد بعض الناس على تقليل تناولها – فإن مذاقها أحلى ويشجع أجسامنا على الرغبة في المزيد.

ويوضح غونتر كونل، أستاذ التغذية وعلوم الغذاء في جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة: “هناك مناقشة مستمرة حول سلامة المحليات – ويرجع ذلك جزئيا إلى أن بعض الدراسات تظهر زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بين أولئك الذين يستهلكون المحليات، وخاصة في المشروبات الغازية”.

ووجدت هذه الدراسة الجديدة صلة بين مستويات الإريثريتول في الدم وخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في المستقبل – وهو ارتباط ظهر أيضا في مجموعتين أخريين من حوالي 3000 شخص، مجتمعين، من الولايات المتحدة والدنمارك.

وأدى ذلك إلى قيام هازن وزملاؤه بالتحقيق في الآليات المحتملة التي قد يؤدي بها الإريثريتول إلى زيادة المخاطر، من خلال الدراسات المعملية باستخدام عينات دم من مجموعة صغيرة من ثمانية متطوعين أصحاء.

وبلغت مستويات الاريثريتول في الدم ذروتها وظلت مرتفعة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام بعد أن تناول المتطوعون مشروبا مُحلى بالإريثريتول، قبل العودة إلى الوضع الطبيعي. كما أدت إضافة الإريثريتول إلى عينات الدم الكاملة إلى زيادة لزوجة الدم والتدابير الأخرى المرتبطة بتجلط الدم، مع تأثيرات مماثلة شوهدت في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

ويشرح ذلك بطريقة ما كيف أن استهلاك مستويات عالية من المحليات الصناعية يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التغييرات في الدم التي قد تؤدي إلى حدث قلبي وعائي.

ويقول دوان ميلور، اختصاصي التغذية بجامعة أستون: “تُظهر ورقته البحثية بشكل فعال قطعا متعددة من أحجية الصور المقطوعة لاستكشاف تأثيرات الإريثريتول”.

لكنه يقول إن الدراسة لا تستبعد المصادر الأخرى للإريثريتول في الدم، والتي يمكن أيضا أن تكون مصنوعة من السكريات الأخرى داخل أجسامنا، خاصة إذا كنا نأكل كثيرا ونتحرك قليلا.

وكانت كمية الإريثريتول المضافة التي استهلكها المتطوعون أعلى بكثير من الكميات المسموح بها في المشروبات المشتراة من المتاجر في المملكة المتحدة. لكن معدي الدراسة يجادلون بأن الكمية المختارة تعكس المدخول اليومي لبعض الأمريكيين.

وتنبه الهيئات التنظيمية إلى المخاطر الصحية المحتملة للمُحليات الصناعية؛ مهمتهم هي معرفة مستويات المضافات الغذائية الآمنة للاستهلاك بناء على الأدلة المتاحة.

وفي العام الماضي فقط، أشارت دراسة شملت أكثر من 100000 متطوع من فرنسا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مع زيادة المدخول الغذائي من المحليات الاصطناعية، والتي سجلها المشاركون يوميا.

وتعكس الدراسات القائمة على الملاحظة مثل هذه النظم الغذائية المعتادة للأشخاص بشكل أفضل، ولكنها لا تخلو من أوجه القصور. ويكمن التحدي في غربلة العديد من عوامل نمط الحياة الأخرى التي تؤثر أيضا على صحة القلب بطرق كبيرة، مثل النشاط البدني، ومحاولة عزل التأثيرات المحتملة لطعام معين أو مضاف غذائي معين من وجبات كاملة.

وتقول عالمة الأوبئة التغذوية نيتا فروحي من جامعة كامبريدج إن الدراسة الأخيرة توسع نطاق البحث السابق حول الأضرار الصحية المحتملة للمُحليات الصناعية وتتطلب نتائجها مزيدا من البحث.

ومع ذلك، نظرا لأن الأشخاص في الدراسة لديهم بالفعل الكثير من عوامل الخطر القلبية الوعائية، فمن الصعب تعميم نتائج الدراسة على السكان الأصحاء. ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي، وخُمسهم يعانون من مرض السكري.

وإلى أن نعرف المزيد عن الآثار الصحية الطويلة المدى للإريثريتول والمحليات الصناعية الأخرى، من الأفضل الالتزام بما نعرف أنه مفيد لصحتنا العامة: تقليل تناول السكر عن طريق الحد من المشروبات المحلاة والأطعمة المعالجة للغاية.

نُشر البحث في مجلة Nature Medicine.

المصدر: ساينس ألرت

