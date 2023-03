طبيبة روسية توضح سبب تغير المزاج في الربيع

روسيا – أعلنت الدكتورة ناتاليا سوروكينا أخصائية الغدد الصماء، تحدث في الربيع تغيرات هرمونية في الجسم، تؤدي إلى تفاقم امراض القلب والاضطرابات النفسية.

وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن سبب شعور الكثيرين بتغير مزاجهم وسوء حالتهم الصحية في الربيع، هو التغيرات الحاصلة في الخلفية الهرمونية. كما أنه بسببها تتفاقم بعض الأمراض.

وتقول: “الربيع هو الموسم المفضل لدى الكثيرين. لأنه في الربيع بالذات تتغير نظرة الإنسان وإدراكه للعالم المحيط به. كما يرتبط سلوك الإنسان وعواطفه ومزاجه وحالته الصحية ارتباطا وثيقا بالخلفية الهرمونية التي يمكن أن تتغير لأسباب مختلفة، بما في ذلك بتغير الفصول. كما ان مستوى الهرمون المنشط للحوصلة والهرمون المنشط للجسم الأصفر (الهرمون الملوتن- Luteinizing hormone) وهرمونات البروجسترون والبرولاكتين، والميلاتونين، والسيروتونين، والكورتيزول، يصل للذروة في فصل الربيع”.

ويلاحظ في الربيع أيضا ارتفاع مستوى الهرمون الموجه للجسد، المسؤول عن الحفاظ على المستوى الأمثل لوزن الجسم. لهذا السبب، يفقد الناس في الربيع بعضا من الوزن بسرعة، وينمو جسم الأطفال بشكل مكثف، في حين لا تصل الهرمونات الجنسية (التستوستيرون والإستروجين) إلى ذروتها في الربيع، بل في الصيف.

وتقول: “لذلك يلاحظ أقصى نشاط جنسي لسكان نصف الكرة الأرضية الشمالي في الصيف، وهذا ما تؤكده إحصائيات حالات الحمل في أوروبا المسجلة في نهاية الصيف وبداية الخريف. لذلك معظم الولادات في أوروبا منذ قرون تسجل في نهاية الشتاء. كما أن الدورة الشهرية تبدأ لدى الفتيات عادة في الصيف والشتاء وليس في الربيع”.

وتشير الخبيرة إلى أن إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن سرعة النوم وجودته، يبلغ ذروته في الربيع. ولكن في الربيع تطول ساعات النهار وهذا الهرمون لا ينتجه الجسم إلا في الليل. أما هرمون السيروتونين فيمنح الشخص البهجة والسرور ويحسن المزاج، في حين لهرمون الكورتيزول تأثير معقد في الجسم، حيث ينظم استقلاب الطاقة ، وجهاز المناعة، والتفكير والخلفية العاطفية.

ووفقا للدكتورة لا يحتاج الشخص السليم إلى علاج بسبب التغيرات الهرمونية الحاصلة في الربيع، ولكنه بحاجة إلى اتخاذ اجراءات وقائية وعدم الاخلال بالروتين اليومي المتبع والحصول على قسط كاف من النوم واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني. ولكن عند زيادة مفرطة في الرغبة الجنسية وسلوك عدواني غير طبيعي وتغير في الشهية والوزن عليه استشارة الطبيب مختص.

وتضيف يمكن أن تتفاقم الأمراض المزمنة التي يعاني منها الشخص في فصل الربيع بسبب التغيرات الحاصلة في الخلفية الهرمونية.

