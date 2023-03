بعد الضجة الكبرى.. مجموعة MBC تمنع عرض مسلسل «معاوية» في العراق

قررت شبكة MBC المنتِجة لمسلسل معاوية الذي يتناول حياة الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان أن تمتنع عن عرضه على قناة MBC العراق.

وبحسب رسالة موجهة من مكتب الشبكة في بغداد إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فإنّ العمل لن يعرض في العراق، التزاماً بقواعد البث الإعلامي الصادر عن الهيئة، وأنّه سيعرض على باقي قنوات الشبكة خلال شهر رمضان المقبل.

وفي الواقع، عانى العمل طوال الفترة السابقة من تدخلات كثيرة طرأت على فريقه، وتحملها المخرج طارق العريان، منها تغيير البطل أكثر من مرة، إضافة إلى قرار رئيس المجموعة وليد الإبراهيم أن يجسد لُجين إسماعيل الشخصية، بينما يجسد إياد نصّار دور الإمام علي.

وبقرارها الأخير يبدو واضحًا أن مجموعة MBC تراعي وجودها في العراق. وبحسب صحيفة العربي الجديد، تلقت الفضائية نصائح بإيقاف العمل على مشروع المسلسل منذ أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بياناً في المسلسل.

ودعا الصدر في بيانه إلى ضرورة التراجع عن بث مسلسل درامي يخص معاوية بن أبي سفيان، معتبراً، في تغريدة، أنّ بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها السعودية.

وبعدها أصدرت هيئة الإعلام العراقية بياناً، في 25 فبراير، منعت بموجبه بث مسلسل معاوية، إذ استجابت الهيئة إلى عدم بث أي أعمال فنية تتناول موضوعات تاريخية جدلية.

وفي إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، مروراً بتولي علي بن أبي طالب رضي الله الخلافة والتداعيات التي حصلت بعد قتله.

ويضم المسلسل عدداً من الفنانين العرب، وكان تصويره قد بدأ قبل أشهر في استديوهات «كارتاغو فيلم» في مدينة الحمامات في تونس، إلى جانب بعض المشاهد في شمال تونس وجنوبها، في مدن مثل المهدية والمنستير والنفيضة.

ويمثل شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل، وتجسد الفنانات أسماء جلال وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحة شخصيات زوجات معاوية.

بينما يجسد الفنان الأردني إياد نصار شخصية الإمام علي بن أبي طالب، وتجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة، والدة معاوية، رضي الله عنه.

وقالت معلومات إن المسلسل من أغلى المسلسلات في العالم العربي، إذ بلغت تكلفة إنتاجه نحو 100 مليون دولار. وقد خضع فريق العمل لتدريبات شاقة لإخراج المسلسل بصورة متقنة.

