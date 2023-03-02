ما اللون الأكثر شعبية في هواتف الايفون؟ إليك الإجابة!

في كل عام تطرح ابل هواتف الايفون بعدة ألوان متنوعة لتناسب مختلف الأذواق، وتحظى بعض الألوان بشعبية أكبر من الأخرى. في دراسة أخيرة أجرتها مؤسسة CIRP كشفت عن مدى شعبية الألوان في الإصدارات المختلفة للايفون.

الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع كانت قد خلصت إلى أن ألوان مثل الأسود والرمادي هي ذات الشعبية الأكبر بين مالكي هواتف الايفون.

اللون الأشهر في الايفون

بالنسبة لهواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس، فكان ترتيب الألوان بحسب الشعبية كالآتي:

اللون البنفسجي الغامق (تسميه ابل ليلكي عميق Deep Purple) هو اللون الأكثر شعبية بنسبة 42% اللون الذهبي بنسبة 24%. اللون الأسود (تطلق عليه ابل الأسود الفلكي Space Black) بنسبة 23% اللون الفضي بنسبة 11%.

أما بالنسبة لاختيارات المستهلكين فيما يتعلق بألوان هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس فقد جاءت هي الأخرى كالتالي:

اللون الأزرق هو الأكثر شعبية بنسبة 27% اللون الأسود (تطلق عليه ابل اسم سماء الليل أو Midnight) بنسبة 26%. اللون البنفسجي Purple (يُطلق عليه أحياناً اللون الأروجواني وتسميه ابل ليلكي) بنسبة 22% اللون الأحمر Product Red (منتجات ابل حمراء اللون يذهب جزء من أرباحها ﻷغراض خيرية) بنسبة 14%. اللون الأبيض (تطلق عليه ابل اسم ضوء النجوم أو Starlight) بنسبة 12%.

هاتف ايفون SE رخيص الثمن متوفر بثلاثة ألوان: الأسود وهو الأكثر شعبية بنسبة تتجاوز 60% يليها الأحمر فالأبيض.

بالنسبة للإصدارات السابقة من الايفون وكما كان متوقعاً فقد حافظ اللون الأسود والرمادي على صدارة الترتيب في قائمة الألوان الأكثر شعبية كما يشير الرسم البياني المرفق لهواتف ايفون 12 وايفون 13.

بحسب مؤسسة CIRP صاحبة الدراسة، فإن تحول العملاء ناحية اقتناء هواتف الايفون ذات اللون الأورجواني مؤخراً راجع إلى الدعاية الكثيفة التي قامت بها ابل للترويج لهواتف ايفون 14 اعتماداً على هذا اللون.