تحديث One UI 5.1 – شكاوى من استنزاف البطارية على هواتف جالكسي بعد التحديث!

طرحت سامسونج تحديث One UI 5.1 الأخير بوتيرة استثنائية وقد حصلت العديد من هواتف جالكسي المؤهلة على هذا التحديث خلال الأيام الماضية. ولكن يبدو أن تسرُع سامسونج في طرح التحديث أدى إلى الإغفال عن بعض الأشياء الأساسية.

حيث اشتكى عدد كبير من مالكي هواتف جالكسي من مشكلة استنزاف البطارية بعد الترقية إلى التحديث مما تسبب في انخفاض عمر البطارية بشكل واضح.

استنزاف في البطارية بعد الترقية إلى تحديث One UI 5.1

على مدار الأيام القليلة الماضية شهدت منتديات مجتمع سامسونج الرسمية العديد من شكاوى المستخدمين التي تفيد بأن هواتف جالكسي تعرضت لانخفاض ملحوظ في عمر البطارية بعد الانتقال إلى تحديث One UI 5.1.

بالإضافة إلى ذلك فقد انخفض زمن الاستعداد ووقت الشاشة بشكل ملحوظ. ونتيجة الاستنزاف السريع للبطارية ترتب عليه ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الهواتف.

لسنا متأكدين مما إذا كانت المشكلة أثرت على جميع هواتف جالكسي التي تلقت التحديث الجديد أم أن هناك هواتف بعينها التي تأثرت، ولكن من خلال عدد الشكاوى على منتديات سامسونج والعديد من المنصات عبر الإنترنت يبدو أنها مشكلة عمومية.

للأسف سامسونج لم تتحدث عن المشكلة بشكل رسمي حتى الآن، وحتى خدمة الدردشة الحية من الشركة لم تعترف بالمشكلة مما تسبب في إحباط المستخدمين الذين عانوا من المشكلة.

فيما يتعلق بالمستخدمين، فهم غير قادرين على تحديد سبب المشكلة أو كيف يمكنهم التعامل معها بطريقة صحيحة. ولكن بحسب بعض آراء بعضهم، فمن الواضح أن لوحة مفاتيح سامسونج باتت تستهلك مقدار كبير من الطاقة مقارنة بمقدار الطاقة التي كانت تستهلكه على إصدارات One UI السابقة.

ليس من المستغرب أن تتسبب التحديثات الرئيسية في بعض المشكلات الحرجة، ومشكلة استنزاف البطارية ليست استثناءً، وهذا يرجع حقيقته إلى عملية إعادة هيكلة السوفتوير التي تخضع لها جميع الهواتف على الإصدار الجديد من واجهة البرنامج.

هذا يؤدي عادة إلى بعض المشاكل ومن بينها الاستهلاك المُفرط في الطاقة، ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أيام قليلة من ثبات البرامج ونظام التشغيل.

ولكن يبدو أن مشكلة استنزاف البطارية التي تعرضت لها هواتف جالكسي مؤخراً تظهر بشكل سيء للغاية. وما يزيد من الطين بلة أن الشركة لم ترد بكلمة واحدة فيما يتعلق بالمشكلة ولم تقرر طمأنة المستخدمين بأي شكل من الأشكال.

إذا لم يكن هاتفك تلقى تحديث One UI 5.1 حتى الآن، فنصيحتنا لك هي أن حاول تأجيل التحديث عدة أيام قليلة حتى نتأكد من تفاعل سامسونج مع المشكلة بشكل إيجابي وقدرتها على حلها من خلال التحديثات التي ستأتي لاحقاً.