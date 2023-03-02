بتصميم رائع ومواصفات مذهلة – هاتف جالكسي A54 يقترب من موعد الكشف الرسمي!

نقترب تدريجياً من موعد إطلاق هواتف الفئة المتوسطة لعام 2023 من شركة سامسونج. من المتوقع أن يشهد حدث الإطلاق كل من هاتف جالكسي A54 5G وجالكسي A34 5G وسيكون الإطلاق خلال وقت ما من شهر مارس الجاري.

خلال الأشهر القليلة الماضية رصدنا العديد من التسريبات حول كلا الهاتفين وقد أضافت سامسونج مؤخراً صفحات الدعم الخاصة بكلا الهاتفين على موقعها الرسمي.

ومؤخراً تمكنا من رصد نتائج اختبارات كلا الهاتفين على بعض مواقع قواعد البيانات المختلفة مثل AnTuTu و GeekBench وقد كشفت قوائم الهاتفين عن بعض مواصفاتهم الرئيسية.

هاتف جالكسي A54 5G يظهر على موقع Google Play Console

وحديثاً، بواسطة موقع MyMasterPrice تم رصد هاتف جالكسي A54 5G على موقع Google Play Console وقد أكدت قائمة الهاتف على بعض المواصفات التي حصلنا عليها من الشائعات السابقة.

يحتوي الهاتف على معالج جديد يحمل الاسم الرمزي S5E8835 وهو الاسم الرمزي لمعالج Exynos 1380 الجديد من شركة سامسونج والذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة.

يحتوي المعالج الجديد على أربعة نوى ARM Cortex-A78 بتردد سرعته 2.4 جيجاهرتز، وأربعة نوى أخرى Cortex-A55 مسجلة تردد سرعته 2.0 جيجاهرتز.

يشتمل المعالج على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G68 MP5 بتردد سرعته 950 ميجاهرتز. بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية مدمجة قادرة على معالجة 4.9 مليون عملية TOPS في الثانية الواحدة.

وقد كشفت قائمة الهاتف على موقع Google Play Console أن جالكسي A54 5G يشتمل على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مما يعني أنه سيكون هناك طُرز مختلفة من حيث حجم ذاكرة الوصول العشوائي.

مما لا شك فيه سيكون هناك طُرز مختلفة أيضاً من حيث حجم الذاكرة الداخلية والتي نتوقع لها أن تكون على شكل 128 جيجابايت و 256 جيجابايت كحد أقصى.

وبالتأكيد سيحتوي الهاتف على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية MocroSD بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كحد أقصى وهو ما يمثل مساحة تخزين إضافية كبيرة جداً تفتقدها هواتف الفئة الرائدة.

سيمتاز الهاتف على شاشة Super AMOLED قياس 6.4 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وسيتم شحنه بواسطة واجهة One UI 5.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

الجدير بذكره أن هواتف سامسونج الوحيدة التي تم إطلاقها بإصدار الواجهة الجديدة هي سلسلة جالكسي S23 ثم بدأت سامسونج في طرح الواجهة على عدد كبير من أجهزة جالكسي المؤهلة في المرحلة التالية.

سوف يشتمل هاتف جالكسي A54 5G على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. كاميرا الهاتف الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل.

سوف يتم دعم إعداد الكاميرا الخلفي بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS ومنحه القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

أخيراً وليس آخراً سوف يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات.