«الطشاني» تعتذر عن الرسوم المتحركة والرقابة تفتح تحقيقاً

قدمت مدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، اعتذارها للشعب الليبي والأسرة الليبية، عن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه القناة من خلال بثها مشهد رسوم متحركة يمس بالقيم ويخدش الحياء.

وأوضحت الطشاني في بيان مرئيس أن ما حدث هو خطأ مهني غير مقصود مؤكدة تحملها مسؤولياتها كاملة بصفتها المسؤولة الأولى عن القناة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مبرر للوقوع في هذا الخطأ.

وجددت الطشاني التأكيد على التزام قناة الوطنية قناة الوطن قناة الأسرة الليبية بالمحافظة على قيم وأصالة وأعراف وتقاليد ليبيا.

يُشار إلى أنه واقعة بث الرسوم المتحركة أثارت جدلاً وردود فعل واسعة.

وفي وقت سابق، وجهت الطشاني مدير إدارة البرامج بالقناة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإحالة الموظفين المسؤولين على مراقبة هذا البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن مباشرتها التحقيق في وقائع ما تم بثه عبر قناة الوطنية من رسوم أطفال كرتونية احتوت على بعض المشاهد المخلة بالآداب العامة، وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع.

وذكرت الهيئة أنه بعد استدعاء المسؤولين بقناة الوطنية والتحقيق معهم وأسفرت النتائج عن مسؤولية مدير إدارة البرامج، ورئيس قسم الجدولة اليومية بالخارطة الإذاعية.

ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المذكورين ومساءلتهم جنائياً وتأديبياً حيال هذه الواقعة، وتنبيه إدارة القناة بضرورة التقيد بتنفيذ اللوائح والتشريعات المعمول بها، ومراعاة الدقة في كل ما يُعرض على القناة، وحثها على عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

