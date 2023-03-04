هونر تُعلن عن هاتف Magic5 Pro عالمياً وهذه مواصفاته الكاملة

أعلنت شركة هونر عن هاتفها الرائد الجديد Magic5 Pro وقد جاء هذا الإعلان عن خلال فعاليات مؤتمر MWC 2023. كانت قد أعلنت الشركة عن الهاتف في وقت سابق من العام الجاري من أجل السوق الصينية، ومع ذلك فإن الإصدار العالمي يأتي بنفس المواصفات دون أي اختلافات ملحوظة. ومن خلال هذا التقرير سنلقي نظرة فاحصة على مواصفات الهاتف الكاملة بشكل مُفصل.

هاتف Magic5 Pro يعمل بواسطة معالج كوالكم الرائد

يحتوي هاتف Magic5 Pro على مجموعة من أفضل المواصفات الرائدة وأقواها حالياً، بدءًا من المعالج مروراً بشرائح التخزين وحتى إعداد الكاميرا.

بادئ ذي بدء، تم تجهيز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC وهو أقوى معالجات شركة كوالكم المُخصصة لمنصة أندرويد حتى الآن.

يأتي المعالج مصحوباً بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت رام من النوع LPDDR5X فضلاً عن ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من النوع UFS 4.0. هذه هي أحدث شرائح التخزين حتى وقتنا هذا ولا يوجد منها خيارات تخزين أكبر من ذلك حتى الآن. مما يعني أنه لن يكون هناك طُرز أخرى من حيث سعة التخزين، بل هو إصدار واحد فقط من الهاتف.

يمتاز الهاتف بشاشة قياس 6.81 إنش مدعومة بتقنية معدلات التحديث الديناميكية LTPO بسرعة 120Hz قابلة للتكيف ودقتها 2848×1312 بكسل.

يمتاز الهاتف بذروة سطوع مذهلة

شاشة الهاتف قادرة على دعم 1.07 مليار لون وهي داعمة لمرئيات +HDR10 ومعدل تعتيم PWN 2160Hz مما يمنح الهاتف دقة كبيرة جداً في ضبط معدلات السطوع بشكل احترافي في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما بالنسبة لمعدلات السطوع فمن الممكن أن تصبح هذه الشاشة ساطعة إلى أقصى حد بفضل دعمها لذروة سطوع تصل إلى 1800 شمعة وهي حاصلة على شهادة TUV Rheinland من أجل فلترة الضوء الأزرق المنخفض الضار للعين.

يستمد هذا الوحش طاقته من بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي بقدرة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. كما ويأتي الهاتف مع شاحن مُرفق في علبة الشراء بقدرة 66 وات.

يتم شحن الهاتف بواسطة واجهة MagicOS 7.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13. كما ويدعم الهاتف بلوتوث 5.3 ويحتوي على مكبرات صوت ستريو مدعومة بتقنية DTS: X Ultra وكالعادة يشتمل على فتحتان لدرج شرائح SIM فضلاً عن دعم eSIM واتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

إعداد كاميرا احترافي

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يتكون إعداد الكاميرا على هاتف Magic5 Pro من ثلاث كاميرات تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 مصحوباً بعدسة واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.0 بزاوية رؤية مجالها 122 درجة والعدسة الثالثة هي عبارة عن مستشعر بيرسكوب بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.0. عدسة المنظار الثالثة تدعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x وهي بالمناسبة مستشعر IMX858 من شركة Sony.

الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 مصحوبة بمستشعر عمق ثلاثي الأبعاد من أجل توفير القدرة على عملية مسح الوجه ثلاثي الأبعاد وهذا هو سبب وجود الكاميرا بداخل جزيرة على شكل كبسولة دواء في مقدمة الشاشة.

تم تصنيف الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار وتبلغ قياساته 162.9×76.7×8.77 مم ويبلغ وزنه 219 جرام وهو متوفر باللون الأسود والأخضر المموج.