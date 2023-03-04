قد يأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بشاشة ثانوية أكبر حجماً!

تبذل سامسونج المزيد من الجهد لتحسين هواتفها القابلة للطي بأكبر شكل ممكن، ومن الواضح أنها اتخذت قرارها أخيراً من أجل إصلاح أهم المشاكل على أشهر هاتف صدفي قابل للطي في العالم وهو جالكسي زد فليب ولكن في إصداره القادم.

يُقال أن هاتف جالكسي زد فليب 5 سيأتي بشاشة ثانوية أكبر حجماً، كما وسيتم تحسين تقنية المفصلة من أجل تقليل التجاعيد الداخلية التي تظهر على الشاشة بعد فترة من الاستخدام.

هذه المعلومات ليست مجرد تسريبات أو شائعات وإنما مصدرها الأصلي هو خبير الصناعة والاستشاري بقسم لوحات العرض والمدير التنفيذي لقسم Display Supply لشركة سامسونج.

سيأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بشاشة ثانوية أكبر

يقول روس يونج – مُسرب شهير – أنه من المحتمل أن يأتي هاتف جالكسي زد فليب 5 بشاشة ثانوية أكبر حجماً والتي قد يتجاوز قطرها 3 بوصات. ربما قررت سامسونج أن تُغطي الجزء العلوي من الجانب الخلفي بالشاشة الثانوية.

ستكون هذه بمثابة ترقية ضخمة مقارنة بالشاشة الثانوية الحالية التي يبلغ قطرها 1.9 بوصة فقط المتواجدة على هاتف جالكسي زد فليب 4 وهي في الحقيقة صغيرة جداً على أن تكون عملية أو ذات فائدة حقيقية.

فائدة الشاشة الثانوية في الوقت الراهن منحصرة على التحقق من الإشعارات الواردة والتقاط صور السيلفي. ولكن إذا أصبحت الشاشة أكبر حجماً، فمن المؤكد أن تتمكن سامسونج من إضافة مجموعة مميزة من الحيل الجديدة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها وتعزيز القدرة على التعامل مع أغلب المهام بشكل أفضل.

حالياً لا يمكن تشغيل تطبيقات كاملة على الشاشة الثانوية إلا في حالة واحدة استثنائية وهي من خلال الاعتماد على تطبيقات لانشر الطرف الثالث.

ولكن مع وجود شاشة ثانوية على غطاء الهاتف بحجم 3 إنش فسيكون هنالك عدد كبير من الاحتمالات. على الرغم من أننا واثقين أنها لن تكون الحل النهائي أيضاً لتشغيل جميع التطبيقات، ولكن على الأقل قد تتمكن سامسونج من دعم تطبيقاتها الافتراضية لتعمل عليها بشكل سلس، وبالتالي تعزيز تجربة المستخدم العامة مع الهاتف.

ولكن السؤال الوحيد الذي يتبادر إلى ذهني الآن هو على حساب أي شيء ستأتي هذه الميزة؟ ما أقصده هو أن الشاشة الثانوية الأكبر حجماً ستكون ميزة رائعة، ولكنها لن تكون بدون مقابل إذ من الممكن أن يكون لها تأثير على سعة البطارية أو ربما يكود لدى سامسونج المزيد في جعبتها من المعجزات وتجعلها دون أي تأثير بشكل سلبي على حجم البطارية داخل الهاتف.

لا يزال أمامنا المزيد من الوقت قبل أن يتم الإعلان عن الجيل الخامس من هواتف سامسونج القابلة للطي، وستحمل لنا الأشهر القادمة المزيد من المعلومات الهامة وسوف نترقب معكم كل ما هو جديد.