هاتف جالكسي S23 FE – هذا ما نعرفه حتى الآن!

بعد أسابيع طويلة من التقارير المتضاربة يبدو أن سامسونج قررت إلغاء هاتف جالكسي S22 FE هذا العام ومع ذلك هذا لا يعني أن الشركة تُخطط لإيقاف سلسلة جالكسي FE بشكل نهائي إذ تشير بعض التقارير الصادرة عن إحدى مواقع التقنية الكورية أن هاتف جالكسي S23 FE قادم في عام 2023 وتحديداً خلال الربع الثالث.

أطلقت سامسونج هاتف جالكسي S20 FE كنموذج رائد ميسور التكلفة لمستخدمي الفئة المتوسطة في شهر أكتوبر من عام 2020 واستطاع الهاتف أن يحقق نجاحاً هائلاً ويكتسح سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى بفضل مميزاته وسعره الأرخص.

ولكن بسبب أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات تأخر خليفته عدة أشهر، وتم إطلاقه في النهاية في شهر يناير من عام 2022. ومع ذلك فهو لم يحقق نفس معدلات النجاح التي حققها النموذج الأصلي وهذا كان سببه ارتفاع سعر الهاتف نتيجة ارتفاع تكاليف ومكونات التصنيع.

بعد ذلك بدأت العديد من الصحف التقنية تنشر تقارير تُفيد بأنه من الممكن أن تُقرر سامسونج إيقاف سلسلة جالكسي FE بلا رجعة، وفي جميع الأحوال هاتف جالكسي S22 FE لن يأتي هذا العام.

الغريب أننا رصدنا بعض التقارير خلال العام الماضي والتي كانت تظهر بين الفنية والأخرى والتي تشير إلى أن الشركة الكورية مستمرة في العمل على هاتف جالكسي S22 FE.

وآخر التقارير التي حصلنا اليوم مصدرها Hankooki الكوري الذي يؤكد على الشركة قررت القفز مباشرة إلى إصدار جالكسي S23 FE وأن الهاتف يمر بالفعل حالياً بمراحلة الأولى من عملية التطوير.

يُقال أن الرائد الجديد قد يصل في شهر أغسطس أو سبتمبر من العام الجاري. ومن الممكن أن تكون هذه الأخبار صحيحة لسبب منطقي وهو أن سامسونج عادة ما تُعلن عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي في شهر أغسطس هذا وبالإضافة إلى الطُرز الجديدة من ساعاتها الذكية.

لذا، من الممكن أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي S23 FE خلال نفس الحدث. ولكن حتى وإن لم يحدث ذلك، فعلى الأرجح سيتم تأجيله إلى شهر سبتمبر.

هاتف جالكسي S23 FE قادم هذا العام

يأتي هاتف جالكسي FE في المرتبة التالية خلف سلسلة جالكسي S مباشرةً ولكنه في نفس الوقت أعلى من سلسلة جالكسي A. ولكن بسبب اقتراب سعره مع هاتف جالكسي A73 قررت سامسونج التراجع عن إطلاق هاتف جالكسي A74 هذا العام بسبب التشابه في السعر والمواصفات، فضلاً عن العوائد الضعيفة التي حققها هاتف جالكسي A73 العام الماضي.

وبالتالي بدأت سامسونج في إعادة النظر في الشريحة السعرية التي تندرج أسفلها هواتف الفئة المتوسطة واتخذت قرارها بإلغاء هاتف جالكسي A74 5G وسيكون هاتف جالكسي A54 5G هو أعلى هواتف الفئة المتوسطة من الشركة الكورية لعام 2023.

وبسبب الفجوة التي سيتسبب فيها غياب هاتف جالكسي A74 5G سيكون من المنطقي أن تُطلق سامسونج هاتف جالكسي S23 FE كبديل له.

على الرغم من أن التقارير الأولية التي رصدناها لم تذكر أي تفاصيل دقيقة حول مواصفات الهاتف، ولكن بما أن الهاتف قادم هذا العام فمن المتوقع أن تبدأ مطحنة الشائعات في الظهور خلال المرحلة القادمة.