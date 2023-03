«تيك توك» يُخضع حسابات المراهقين لـ«قانون جديد»

أعلن تطبيق «تيك توك» عن إجراءات وقائية جديدة للمستخدمين المراهقين، بينما تواجه شركات التواصل الاجتماعي دعوات متزايدة لحماية الشباب عبر الإنترنت.

وقال خبراء تكنولوجيا إنّ انفلات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العقدين الماضيين ساهم في أزمة الصحة العقلية بين الشباب.

وأشار الخبراء إلى أنّ معدلات الاكتئاب آخذة في الارتفاع، حيث أظهرت أبحاث أنّ الحد من وقت الشاشات يمكن أن يجعل الشباب يشعرون بتحسن.

وسيرسل «تيك توك» لكل حساب مراهق ملخصا أسبوعيا لوقت الشاشة، وسيطالب أيضا المستخدمين المراهقين الذين يقضون أكثر من 100 دقيقة على التطبيق بتعيين حد يومي.

The post «تيك توك» يُخضع حسابات المراهقين لـ<strong>«</strong>قانون جديد<strong>»</strong> appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا