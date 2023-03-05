جوجل قد تسمح باستخدام الهاتف ككاميرا ويب دون مساعدة تطبيقات خارجية!

هواتفنا الذكية أصبحت مُزودة بكاميرات مذهلة تكاد تكون قريبة جداً من مستوى الاحترافية وهناك أقاويل عديدة تشير إلى أن كاميرات الهواتف الذكية سوف تتفوق على كاميرات DSLR الرقمية في غضون عامين على أقصى تقدير.

ولكن من هذا المنطلق قد يرادونا سؤال في غاية الأهمية وهو: “إذا كانت هواتفنا تحتوي على كاميرات احترافية فلماذا لا نستخدمها في جلسات البث على منصة مثل Twitch أو في حضور المؤتمرات والاجتماعات؟“

حسناً، يبدو أن هذا الأمر على وشك التغيير. بحسب تقرير مشغل رحمن نقلاً عن موقع Android Authority فقد تسمح جوجل أخيراً باستخدام هواتف الأندرويد ككاميرا ويب قريباً جداً.

في الواقع، هناك العديد من المستخدمين الذين يعتمدون حالياً على هواتفهم الأندرويد ككاميرا ويب، ولكن هذه العملية تتطلب بعض البرامج والأدوات الخارجية.

فعلى سبيل المثال ستحتاج إلى تطبيق مثل DroidCam، وستحتاج أيضاً إلى تنزيل إصدار التطبيق عميل سطح المكتب. في الحقيقة هذا التطبيق المميز يمنحك تحقيق تلك الغاية بكل سهولة.

جوجل قد تسمح باستخدام الهاتف ككاميرا ويب قريباً

دعونا فقط ننوه على شيء في غاية الأهمية قبل الاستمرار في كتابة هذا التقرير، وهو نظراً لأنها ميزة مُحتملة فقد يتم دمجها في إصدارات الأندرويد الرئيسية القادمة في المستقبل، وبما إنها ليست أخبار رسمية، فيجب أن نتعامل مع الخبر بقليل من الحذر.

بعد قولي ذلك، يقول مشعل رحمن أن شركة جوجل تريد فعلياً من مستخدمي الأندرويد الاعتماد على هواتفهم ككاميرا ويب لأجل حضور المؤتمرات وإنشاء جلسات البث دون الحاجة إلى أي برامج أو تطبيقات خارجية تابعة لطرف ثالث.

وما يعكس صحة هذه الأقاويل أنه تم العثور على بعض التعليمات البرمجية الجديدة في مشروع أندرويد مفتوح المصدر “AOSP” والتي تلمح بوجود ميزة جديدة مثل الميزة التي نتحدث عنها.

فقط في حال كنت تتساءل، فإن مشروع AOSP هو برنامج مفتوح المصدر يُمكن لجميع المطورين الاطلاع على محتواه والمساهمة في تعديل الكود الخاص به.

ولكن بالطبع جوجل لا تسمح لكل قريب وبعيد بالتعديل على شفرة الكود الخاص ولذلك يخضع المشروع إلى بعض القيود الإشرافية من قِبل الشركة.

وقد شارك رحمن لقطة شاشة لبعض التعليمات البرمجية المُدرجة بداخل مشروع AOSP والتي تحتوي على تعليمات جديدة عنوانها “DeviceAsWebcam” والتي تعني بالعربية “جهاز ككاميرا ويب“. قد يعتبر هذا الكود بمثابة إشارة أكيدة تُلمح لدمج الميزة في أنظمة الأندرويد التالية.

على كل حال، لا يزال الوقت مبكراً بالنسبة لنا لنعرف كيف ستبدو هذه الميزة وما هي البيئة التي ستخضع لها أو آلية عملها. ولكن بطبيعة الحال من المفترض أن نتمكن في المستقبل من توصيل الهاتف بالكمبيوتر عن طريق منفذ USB ثم السماح للكمبيوتر بالتعرف على الهاتف والموافقة على النافذة المنبثقة على شاشة الهاتف التي تمنحنا القدرة على استخدام الهاتف ككاميرا ويب.