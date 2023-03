جراحون في دونيتسك ينقذون مصابا برصاصة على مستوى القلب

دونيتسك – نجح فريق من الأطباء في جمهورية دونيتسك الشعبية في إنقاذ مصاب برصاصة على مستوى القلب، بعد أن أزالوا رصاصة بقيت عالقة في الغشاء الذي يحيط بالقلب.

وقال وزير الصحة في جمهورية دونيتسك، دميتري غارتسيف، في تصريح لوكالة “نوفوستي”، إن “رجلا يبلغ من العمر 36 عاما، تم إيواؤه في المستشفى، مصابا بشظية، وبعد أخذ صورة طبية لاحظ الفريق وجود جسم غريب (رصاصة) في (الغشاء المحيط بالقلب)”.

وسارع الأطباء في قسم جراحة القلب بإجراء عملية جراحية له، ونجحوا في إزالة الرصاصة، قبل نقل المصاب إلى قسم الأعصاب ليواصل تلقي العلاج الضروري.

وأكد وزير الصحة في جمهورية دونيتسك أن الأطباء في هذا المستشفى يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالات للمصابين بشظايا القنابل والألغام، ويستقبلون يوميا حالات من هذا النوع من الإصابات، التي يتعرض لها سكان دونباس.

المصدر: نوفوستي

