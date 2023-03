العواصف الترابية وتجنب مخاطرها عبر نصائح أطباء من الأردن

الأردن – حذر أطباء وخبراء في الصحة العامة من مخاطر الأجواء المغبرة على الصحة ولا سيما الذين يعانون من أزمات تنفسية لاسيما مرضى الربو .

كما أكد المختصون أن العواصف الرملية يمكن أن تطوّر المشكلات الصحية في حال استنشاق غبار من العاصفة الترابية، حيث تعتمد التأثيرات في هذه الحالة على حجم جزيئات الغبار.

وقال أخصائي الأمراض التنفسية الطبيب محمد الطروانة، إن العواصف الرملية تؤثر على الجهاز التنفسي بشكل مباشر وخاصة من يعانون من أمراض تنفسية مزمنة كأمراض الربو وحساسية الجيوب الأنفية والانسداد القصبي المُزمن.

وأشار الطراونة إلى أنه عند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة فإنها تؤدي إلى تهيّج في الأغشية المخاطية في المجاري التنفسية مما يؤدي إلى انتكاسة في حالتهم المزمنة.

ونصح الطراونة من يعاني من هذه الأمراض بعدم مغادرة المنازل في هكذا أحوال جوية، داعيا إلى ارتداء الكمامة وإغلاق نوافذ المركبات والبيوت.

من جهتها، أكدت طبيبة العيون نهاد العيسى، أن تعرض العينين لكمية كبيرة من الغبار يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة التحسّسي المُصاحب لسيلان وحكة واحمرار داخل العين.

المصدر: صحيفة الدستور الأردنية

