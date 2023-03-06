هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 5 – ما الذي تقدمه تقنية المفصلة الجديدة؟

المزيد من الشائعات والتسريبات المُبكرة حول هواتف الجيل التالي القابلة للطي من سامسونج تتمحور جميعها حول تقنية المفصلة الجديدة التي ستتبانها الشركة.

يُقال أن كلً من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 سوف يعتمدان على هذه التقنية الجديدة، على الرغم من أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى أن سامسونج قد تستخدم تقنية المفصلة الجديدة على هاتف جالكسي زد فولد 5 فقط.

واليوم لدينا تأكيد لهذه الشائعات من قِبل مُسرب الأخبار الشهير Ice Universe الذي انتقل إلى منصة Wiebo الصينية كي يؤكد على أن هاتف جالكسي زد فولد 5 سوف يتضمن تقنية مفصلة Dropet.

هذه المفصلة الجديدة تتيح لهاتف جالكسي زد فولد 5 أن ينطوي على شكل قطرة ماء بدلاً من شكل حرف U الذي أعتدنا على رؤيته على هواتف جالكسي زد فولد السابقة.

ما الذي ستقدمه تقنية المفصلة الجديدة على هواتف سامسونج القابلة للطي ؟

سيؤدي هذا التغيير في التصميم إلى تقليل تجاعيد الشاشة التي تظهر على طول الخط القابل للطي في منتصف الشاشة بشكل ملحوظ. وهذا هو بالفعل نفس التصميم الذي استخدمته شركة موتورولا على هاتف Razer وكذلك اعتمدته شركة أوبو مع هواتف Find N. ويبدو أن سامسونج قررت أن تتبنى هذا التصميم الجديد.

سامسونج تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة وتتفوق على منافسيها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي. وخلال السنوات الماضية لم يكن هناك أي منافسة حقيقة من قِبل المُصنعين وذلك منذ أن أعلنت الشركة الكورية عن هاتف جالكسي زد فولد الجيل الأول في عام 2019.

لذا، قد يبدو اتباع نهج المنافسين من قِبل سامسونج أمر مُخيب للآمال بعض الشيء نظراً لأنه كان من المفترض أن يتمكن عملاق التكنولوجيا الكوري من إيجاد حلول فعالة وإصلاح مشكلة تجعد الشاشة قبل الوافدين الجُدد إلى هذا السوق.

الغريب أن سامسونج تقدمت في عام 2016 للحصول على طلب براءة اختراع لتقنية مفصلة على شكل قطرة ماء ولكننا لا نعلم ما الذي تسبب في تأجيل تبنيها لهذه التقنية كل هذه السنوات.

ومع ذلك، من الواضح أن سامسونج اتخذت قرارها النهائي بعلاج واحدة من أسوأ المشاكل الأزلية التي عانت منها هواتف الأجيال السابقة. وكما يقولون دائماً في المثل الشهير: “أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي على الإطلاق”.

من هذا المنطلق من المتوقع أن تساهم هذه التحسينات والتي تمس الحاجة إليها منذ سنوات في تحسين مبيعات هواتف الشركة القابلة للطي من الآن فصاعدا، خاصة وإذا تم التأكد من نجاحها على الهواتف التالية.

الغريب هو أنه كانت هناك شائعات أخرى تشير إلى أن سامسونج قد تستخدم تقنية مفصلة “الدمبل” ولكن التفاصيل حول هذه المفصلة لا تزال نادرة. ربما تخطط سامسونج لاستخدام كل مفصلة منهما على كل من جالكسي زد فولد 5 وزد فليب 5.