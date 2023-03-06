قد يشتمل هاتف أوبو Find X6 Pro على مستشعر كاميرا 1 إنش!

يبدو أن العملاق الصيني يستعد من أجل تجهيز هاتف Oppo Find X6 Pro بمستشعر كاميرا قياس 1 إنش. من الواضح أن المُصنعين الصينين يدركون أهمية تواجد مستشعر ضخم على هواتفهم الذكية والذي قد يمنحهم ميزة تنافسية قوية في سوق الهواتف الرائدة.

يُقال أن هاتف أوبو الرائد Find X6 Pro سيصل في وقت ما خلال شهر مارس الجاري، جنباً إلى جنب مع الطراز الأساسي Find X6. ولكن سيتم تمييز طراز “Pro” ببعض المواصفات الداخلية الأكثر قوة. ولكن لدينا معلومات مثيرة للاهتمام حول هذا الهاتف.

بحسب التقرير المنشور مؤخراً على بوابة Weibo الصينية فإن هاتف Find X6 Pro سيأتي على هيئة نموذجين مختلفين وكل منهما يحتوي على شريحة معالجة مختلفة على الرغم من أن كلتا الشريحتين من فئة شرائح المعالجة الرائدة.

إذا تم تصديق هذا التقرير فإن النموذج الأول سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC، في حين أن النموذج الثاني سيحتوي على معالج Dimensity 9200 SoC.

سيتم تجهيز النموذج الأول الذي يحتوي على معالج كوالكم بمستشعر كاميرا Sony IMX989 بدقة 50 ميجابكسل والذي يبلغ حجمه 1 بوصة، مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS.

أما بالنسبة للنموذج الثاني الذي يحتوي على معالج ميديا تيك فسوف يتم تجهيزه بمستشعر IMX 890 بدقة 50 ميجابكسل ولكنه أصغر في الحجم من مستشعر IMX989.

هذه ليست الاختلافات الوحيدة التي تميز كلا النموذجين عن بعضهما. يُقال أن نموذج كوالكم سيأتي بذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X وأحدث وحدة تخزين داخلية فائقة السرعة من النوع UFS 4.0.

أما نموذج Dimensity 9200 SoC سيأتي بذاكرة وصول عشوائي نوعها LPDDR5 ووحدة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1.

على الرغم من أن كلا طرازي الذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي قريبان من بعضها البعض في أداء العالم الحقيقي ولكن لا تزال الاختلافات الطفيفة في الأداء ستكون من نصيب نموذج كوالكم والتي قد تمنحه أفضلية في السوق على نموذج ميديا تيك.

في كلتا الحالتين سيأتي الهاتف بشاشة قياس 6.82 إنش بلوحة عرض AMOLED بدقة 2K ومعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz. أضف على ذلك أن كلا النموذجين سيتم تجهيزهما بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل والتي هي في الأساس عبارة عن مستشعر IMX709 من شركة Sony.

كلا النموذجين يحتويان على مستشعر IMX890 بدقة 50 ميجابكسل كعدسة واسعة المجال، بالإضافة إلى مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد ومستشعر ألوان 13 قناة.

أيضاً سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. سيدعم الهاتف تقنية الاتصال قريب المدى NFC وسيتم تصنيفه بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة للطراز الأساسي في السلسلة “Find X6” فسيأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC مع ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5 ووحدة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1.

في حين أن الكاميرا الأمامية هي نفسها المتواجدة على النماذج الأغلى ثمناً، ولكن هناك تغيير ملحوظ في الكاميرا الخلفية حيث سيحتوي الطراز الأساسي على كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل وهذه الكاميرات هي مستشعرات ISOCELL JN1 من شركة سامسونج.

علاوة على ذلك سيحتوي هاتف Find X6 على شاشة AMOLED قياس 6.74 إنش بمعدل تحديث 120Hz وبطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 80 وات وشحن لاسلكي بقدرة 30 وات.

للأسف الشديد ليس لدينا تاريخ محدد حول موعد الإعلان عن هذه الهواتف، ولكن مع تزايد وتيرة التسريبات الخاصة بهما خلال الأيام الماضية، فمن المؤكد أننا أصبحنا قريبين جداً من رؤيتهما على أرض الواقع.