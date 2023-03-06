ما هي خاصية الشحن الجانبي من سامسونج وما هي الهواتف التي ستحصل عليها!

طرحت سامسونج سلسلة جالكسي S23 في بدايات شهر فبراير الماضي، وجاءت السلسلة بعدد رائع من التقنيات الحديثة والميزات المتطورة. ومن أبرز هذه الميزات ميزة الشحن الجانبي أو التي أطلقت عليها سامسونج مُسمى Pause USB Power Delivery. فما هي هذه الميزة ومن هم أكثر المستفيدين منها فهذا ما سنتعرف عليه بعد قليل.

ما هي ميزة الشحن الجانبي من سامسونج

تعتبر ميزة bypass أو التي تعني بالعربية “الشحن الجانبي” واحدة من أفضل الميزات الجديدة التي سيعشقها مجتمع اللاعبين والمستخدمين المتمرسين لكونها تسمح لثلاثي السلسلة الجديدة بالقدرة على تمرير التيار الكهربائي بشكل مباشر إلى المعالج المركزي واستثناء البطارية من عملية الشحن، وذلك أثناء ممارسة الألعاب أو ربما أثناء استخدام الهاتف في بعض الأعمال الثقيلة.

هذه الميزة تلعب على محورين أساسيين وهما تقليل درجة حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب والحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية على المدى الطويل من الاستخدام.

أطلقت سامسونج على هذه الميزة اسم Pause USB Power Delivery والتي تعني بالعربية “الإيقاف المؤقت للشحن” وهي متواجدة بداخل إعدادات تطبيق Game Booster الذي يأتي مُثبتاً بشكل مُسبق على ثلاثي سلسلة جالكسي S23.

ومع ذلك لدينا أخبار سارة لمالكي هواتف جالكسي الأقدم حيث طرحت الشركة الكورية تحديث جديد لتطبيق Game Booster يتضمن ميزة الشحن الجانبي الجديدة. يبدو أن جميع هواتف الفئة الرائدة تتلقى هذه الميزة بما في ذلك جالكسي S22 وجالكسي S21 وهواتف الجيل الرابع القابلة للطي وهواتف الجيل الثالث.

بالنسبة لهواتف الفئة المتوسطة فمن المتوقع وصول الميزة إلى كل من جالكسي A53 5G وجالكسي A33 5G وجالكسي A73 5G خلال وقت قريب، هذا إذا لم تكن الميزة وصلت بالفعل إلى مالكي هذه الهواتف. ولكن إذا لم تكن وصلت إليك حتى الآن، فلا داعي للقلق، فهي قادمة في الطريق.

بناءً على منشور شركة سامسونج على موقعها الرسمي فإن حجم التحديث يزن 10 ميجابايت فقط ومن المُمكن على المستخدم التحقق من وجود تحديثات جديدة لتطبيق Game Booster بشكل يدوي عبر متجر جوجل بلاي.

ومع ذلك، كما ذكرنا للتو، من المتوقع أن يتم طرح التحديث على هيئة دفعات وقد لا يصل إلى جميع الدول في وقت واحد، مما يعني أنه قد تضطر على الانتظار أيام قليلة قبل أن يشق طريقه إلى هاتفك.

عند التفكير بتروي في ميزة الشحن الجانبي سوف نلاحظ أن سامسونج تحاول تحسين أداء هواتفها الذكية أثناء ممارسة الألعاب من خلال تخفيف العبء على البطارية وتبريد حرارة الهاتف الكلية لضمان توفير أفضل أداء مُمكن من شريحة المعالجة.

لاحظ فقط أنه لا يُمكن تفعيل الخاصية إلا إذا كانت البطارية ممتلئة بنسبة شحن 20% أو أعلى وفي هذه الحالة عند توصيل الهاتف بالشاحن وتفعيل الخاصية، فسوف يتوقف الهاتف عن تمرير الطاقة إلى البطارية، ولكن بدلاً من ذلك سيتم تمريرها مباشرةً إلى المعالج وبالتالي تستطيع البطارية الحفاظ على نسبة الشحن المتبقية بداخلها أطول فترة ممكنة ومنح المستخدم الاستمتاع بممارسة الألعاب في نفس الوقت.

وبما أن البطارية سوف تتوقف عن عملية التفريغ والشحن المتكرر التي تحدث غالباً عند توصيل الهاتف بالشاحن واستخدامه في نفس الوقت، فسوف ينتج عن ذلك توليد درجة حرارة أقل مما يساعد بشكل كبير على إطالة العمر الافتراضي للبطارية.

بطبيعة الحال هذه الميزة ليست حصرية على هواتف سامسونج فقط، ولكن هناك العديد من هواتف الألعاب الرائدة التي منحت مستخدميها ميزات مماثلة.

ولكن من حسن الحظ أن ميزة سامسونج لن تظل حصرية على هواتف جالكسي S23 وإنما من المُقرر أن يتم طرحها على جميع هواتف الشركة المؤهلة خلال الأيام القليلة القادمة.