سامسونج قد تستخدم شاشات شركة BOE مع الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي!

في شهر ديسمبر الماضي أنهت سامسونج شراكتها مع شركة تصنيع لوحات العرض الصينية BOE بعد نزاعات طويلة بسبب تكاليف التصنيع. ولكن بحسب آخر التقارير يبدو أن الشركتين توصلا من جديد إلى حل مناسب يرضي الطرفين، إذ يُقال أن عملاق التكنولوجيا الكوري يخطط لاستخدام الجيل التالي من لوحات OLED المرنة التي سيتم تصنيعها بواسطة شركة BOE من أجل هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.

على مدار سنوات طويلة، كانت شركة BOE إحدى الموردين الرئيسية للشاشات الخاصة بشركة سامسونج، هذا بالطبع بجانب قسم Samsung Display الداخلي لشركة سامسونج.

استعانت سامسونج بلوحات LCD الخاصة بشركة BOE من أجل شاشات التلفاز والعديد من أجهزة جالكسي الذكية متوسطة المدى وميسورة التكلفة. ولكن خلال العام الماضي، تدهورت العلاقة بين الشركتين بسبب خلافهما على التكلفة المالية التي تفرضها الشركة الصينية على سامسونج.

وقد ترتب على هذه الخلافات قرار سامسونج بإنهاء شراكتها مع BOE وإزالتها من قائمة مصانع التوريد الخاصة بها، على الأقل هذا ما افترضناه جميعاً بحسب تقارير وسائل الإعلام الكورية.

سامسونج تجري محادثات مع شركة BOE للحصول على لوحات OLED المرنة

بالرغم من ذلك، ظهرت مؤخراً بعض التقارير الجديدة التي تُفيد بأن شركة سامسونج لا تزال مستمرة في إجراء محادثات مع شركة BOE من أجل التوصل إلى اتفاق يناسب لطرفين وأن سامسونج لديها بالفعل رغبة في استخدام الجيل التالي من لوحات عرض OLED الرائدة التي تعمل عليها الشركة الصينية في الوقت الحالي.

يُقال أن المحادثات الجارية الآن تستهدف فقط شاشة OLED المرنة التي تود سامسونج استخدامها مع هواتف الجيل الخامس القابلة للطي والمتوقع وصولهما في وقت ما خلال النصف الثاني من العام الجاري.

إذا توصلا كلا الطرفين إلى اتفاق نهائي فقد تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونج لوحات BOE مع هواتفها القابلة للطي. جدير بالذكر أن هناك شائعات تؤكد على أن هاتف M54 القادم قريباً يحتوي على شاشة عرض من تصنيع BOE فضلاً عن ساعات جالكسي وتش 6 القادمة في نهاية العام.

يبدو أن المحادثات التي تجريها سامسونج حالياً تستهدف الاستقرار على التفاصيل المصنعية الدقيقة التي تريدها مع لوحات العرض الخاصة بهواتفها القابلة للطي التالية بما في ذلك حجم اللوحة وسُمكها والجدول الزمني المخدد لتسليمها.

ومع ذلك، هذه المحادثات لا تعني بالضرورة أن كلا الطرفين توصلا إلى حل نهائي نظراً لأن سامسونج قد ترغب في تقييم المنتج النهائي قبل استخدامه خاصة وأن هواتف سامسونج القابلة للطي تتحلى بسمعة طيبة على مستوى العالم، وبالتأكيد سامسونج لن تضحي بها مهما كلفها الأمر حتى وإن اضطرت على فسخ شراكتها مع الشركة الصينية.