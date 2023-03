لماذا تنمو الغدة الثديية لدى الرجال؟

روسيا – أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي والتعليمي بجامعة موسكو أن تناول الكحول يزيد من احتمال نمو الغدة الثديية لدى الرجال.

وتشير الأخصائية في مقابلة مع راديو “سبوتنيك” إلى أن تناول الكحول يؤثر سلبا ليس فقط في صحة الإنسان، بل في مظهره الخارجي أيضا. فيمكن أن يؤدي مثلا إلى نمو الغدة الثديية لدى الرجال.

ووفقا لها يمكن أن يتحول هرمون الذكورة التستوستيرون إلى هرمون الاستروديول الأنثوي تحت تأثير إنزيم أروماتاز الذي يزداد نشاطه في حالة تناول الكحول بصورة منتظمة.

وتقول: “جميع أنواع المشروبات الكحولية تزيد من نشاط إنزيم أروماتاز، الذي يحول هرمون التستوستيرون الذكوري إلى هرمون الاستروديول الأنثوي لدى النساء والرجال على حد سواء”.

وتضيف: إن تناول الجعة (البيرة) بصورة دائمة يؤثر بصورة خاصة في مظهر الرجال.

وتقول: “عادة نلاحظ أن الرجال الذين يفرطون في تناول الجعة، بالإضافة إلى كبر بطنهم (كرش الجعة) تكبر أثداؤهم. ويحصل هذا أيضا بسبب الإفراط في الشرب، علاوة على ذلك تحتوي الجعة على مواد شبيهة بالاستروجين الأنثوي”.

وتضيف: “إذا كان الشخص من محبي شرب الكونياك مع الشوكولاتة، فإن نشاط إنزيم أروماتاز يزداد أكثر، لأن الشوكولاتة تؤثر أيضا وبالتالي يزداد حجم الثدي أيضا”.

ووفقا لها تجري عملية تحول التستوستيرون إلى الاستراديول في الأنسجة الدهنية، لذلك فإن تضخمها يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم. كما أن الإجهاد يمكن أن يفاقم من تأثير الكحول.

وتضيف: هذه العملية تشبه اللهب الذي يمكن سواء إطفاؤه أو تسعيره بإلقاء المزيد من الحطب. والحطب في هذه الحالة هو الكحول، والشوكولاتة، والإجهاد.

وإن التخلي عن تناول الكحول، وفقا لها، سيساعد على استعادة التوازن الهرموني ورده إلى توازنه الطبيعي إذا كان اختلاله بسبب تناول الكحول بانتظام.

المصدر: نوفوستي

