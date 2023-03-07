سلسلة جالكسي S23 تتلقى أول تحديث لها منذ الإطلاق – وهذه أهم ملامحه!

مؤخراً، طرحت سامسونج أول تحديث برمجي لهواتف جالكسي S23 في موطنها الرئيسي، كوريا الجنوبية. ولكن لم يستغرق الأمر طويلاً حتى وصل التحديث إلى جميع مالكي السلسلة في المناطق الأخرى من بينها أوروبا وأفريقيا وآسيا. ولكن حتى وقت كتابتي لهذا التقرير فإن التحديث لم يشق طريقه بعد إلى الولايات المتحدة.

طُرز سلسلة جالكسي S23 المُباعة في آسيا وأفريقيا وأوروبا تحتوي على نفس الأسماء الرمزية، حيث يأتي النموذج الأساسي برقم طراز SM-S911B بينما يأتي نموذج بلس برقم طراز SM-S916B في حين أن نموذج ألترا يأتي برقم طراز SM-S918B.

جميع طُرز السلسلة التي تحتوي على هذه الأسماء الرمزية تتلقى التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت S91 * BXXU1AWBD مع اختلاف وحيد للطُرز المُباعة في كوريا الجنوبية التي تلقت التحديث برقم إصدار S91 * NKSU1AWBD.

الشيء ذاته يحدث مع مالكي السلسلة الجديدة في بعض المناطق الأخرى من بينها الصين وهونج كونج وتايوان حيث يتم بيع جميع طُرز السلسلة بالاسم الرمزي SM-S91 * 0 وجميعها تلقت التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت S91 * 0ZHU1AWBD.

ولكن بغض النظر عن اختلاف رقم إصدار البرنامج الثابت، فإن التحديث الذي حصلت عليه هواتف جالكسي S23 في كل مكان يشتمل على نفس الأساسيات دون أي اختلاف.

سلسلة جالكسي S23 تتلقى أول تحديث لها

للأسف سجل التغيير الخاص بهذا التحديث خالي من أي تفاصيل حول الميزات التي حصلت عليها الهواتف الرائدة الجديدة. ينص سجل التغيير فقط على أن هذا التحديث يحتوي على بعض الإصلاحات وتحسينات للأداء بالإضافة إلى التصحيح الأمني لشهر فبراير والذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية تم اكتشافها.

التصحيح الأمني الأخير يركز على مواطن الخلل في ثلاثي السسلة وتحديداً ميزة المُجلد الآمن “Secure Folder” وبعض العيوب في خاصية المسح الضوئي لبصمات الأصابع وإصلاح عدد كبير من المشكلات الأمنية في التطبيقات والخدمات الافتراضية الأخرى.

بعض الثغرات الأمنية التي تم إصلاحها متعلقة تحديدًا بنظام أندرويد نفسه. وقد صرحت شركة جوجل أن هناك ما يزيد عن 5 ثغرات أمنية يتم تصنيفها على كونها خطيرة للغاية إذ تسمح بتنفيذ العمليات البرمجية الخبيثة عن بُعد إذا تمكن أحد المحتالين والقراصنة من استغلالها بشكل سليم.

ولذلك، إذا كنت من بين المشتريين الأوائل لأي من هواتف جالكسي S23 الجديدة فمن الأفضل أن تُسارع في تثبيت هذا التحديث في أقرب وقت ممكن لضمان سلامة الهاتف من هذه الثغرات.