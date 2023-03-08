تحديثات واتس اب – ميزة جديدة تمس الحاجة إليها قادمة قريباً!

يتلقى أغلبنا العديد من المكالمات المزعجة ورسائل البريد العشوائي بين كل حين والأخر ويبدو أن هذه المشكلة لا تتوقف عند حد معين، وبمرور كل يوم تزداد سوءًا. لحسن الحظ أن مطوري تطبيق واتس اب متفهمون للحالة لهذا الوضع ويبذلون ما في وسعهم للحد من المكالمات المزعجة والغير مرغوب فيها لمنح المستخدمين مزيداً من الراحة والسكينة على منصة التواصل الشهيرة.

بحسب منتدى WABInfo فإن تطبيق واتس اب يختبر حاليا القدرة على الحد من المكالمات المُزعجة من الأرقام الغير معروفة عن طريق كتم صوتها.

واتس اب يختبر ميزة كتم صوت المكالمات المزعجة

تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد، ولن يستغرق الأمر طويلاً حتى يتم اختبارها بالمثل على نظام iOS. ولكن هذا يعني أيضاً أن الميزة لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير وليست متاحة بعد لعامة الجمهور.

ومع ذلك، بما أنه تقرير غير رسمي ولم نرى هذه الميزة حتى الآن، فمن الأفضل أن نتعامل معها بقليل من الحرص حتى نتمكن من رؤيتها على أرض الواقع، حيث من الممكن أن تتغير الأمور بشكل جزري في أي لحظة طالما كانت الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي.

مما لا شك فيه تلقي المكالمات المُزعجة من الأرقام الغير معروفة أمر سيء بما فيه الكفاية، ويزداد الأمر سوءًا إذا كانت هذه المشكلة مرتبطة بإحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها يومياً على صعيد الاستخدام الشخصي والمهني.

وبالتالي تُعتبر الميزة الجديدة من إحدى أكثر الميزات الهامة التي تمس الحاجة إليها، وبكل تأكيد سنرحب بتواجدها حين قدومها في أي وقت، بل ونتمنى أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً.

يُقال أن التطبيق المملوك بواسطة شركة ميتا يعمل حالياً لاختبار خاصية كتم أصوات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة. هذا يعني، بشكل أو بأخر، سوف يتمكن مستخدمو التطبيق التخلص من المكالمات العشوائية الغير مرغوب فيها. من المعروف أن أغلب المكالمات العشوائية تكون عبارة عن عمليات احتيالية، لذا سنرحب جداً بتوديعها، أو على الاقل عدم الإنصات لها.

من المتوقع أن يتم إدراج هذه الميزة ضمن إعدادات التطبيق بحيث يكون من السهل التبديل إليها وتنشيطها. بهذا الشكل عند تلقي مكالمة من رقم غير مُسجل على هاتفك فلن يرن الهاتف، كما لو أن هاتفك لم يتلقى أي مكالمة واردة جديدة.

ولكن بالرغم من ذلك، سيظل رقم الهاتف محفوظ بداخل سجل مكالماتك، وبالتالي ستتمكن من مراجعة سجل المكالمات لاحقاً والتأكد مما إذا كانت المكالمة هي بالفعل رسالة مُزعجة أم أنها رسالة هامة ويتعين عليك التحقق منها لمعاودة التواصل مع صاحبها.