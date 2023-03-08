هونر تُعلن عن هاتف Magic5 Ultimate بتصميم مُبتكر ومواصفات مذهلة

بعد أن أعلنت هونر مؤخراً عن كل من Magic5 و Magic5 Pro للأسواق العالمية، طرحت الشركة مؤخراً طراز جديد بالسلسلة وهو Magic5 Ultimate Edition ولكن الاختلاف الجدير بالذكر أن الهاتف حصري حتى الآن للسوق الصينية فقط ولا نعلم مما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاقه بالأسواق العالمية مثل أشقائه الأرخص ثمناً في المرحلة القادمة.

مواصفات هاتف Magic5 Ultimate متشابهة إلى حد كبير مع مواصفات هاتف Magic5 Pro ولكن هناك بعض الاختلافات الجديرة بالملاحظة وسوف نوافيكم بها بعد قليل.

هاتف Magic5 Ultimate Edition بتصميم مختلف وبطارية مصنوعة من السيليكون الكربوني

يمتاز الطراز الرائد بشاشة منحنية مصنوعة من مادة نانو السيراميك الذي يعمل على تحسين متانة الهاتف ومستوى متانته أثر السقوط بمقدار 10 أضعاف مستوى المتانة العادي. وقد صرحت الشركة الصينية أن الهاتف يمتاز ببطارية مصنوعة من أنود السيليكون الكربوني وسوف نتحدث عنها لاحقاً في هذا التقرير.

في الواقع، أعلنت هونر عن هذه البطارية أثناء الإطلاق العالمي لهواتف Magic5 ولكن يبدو أن الشركة تُفضل استخدامها بشكل حصري للهاتف الصيني.

توفر هذه البطارية كثافة أعلى من بطاريات الليثيوم أيون التقليدية. وبحسب تصريح الشركة فإن هذه البطارية توفر كثافة طاقة أعلى بنسبة 12.8% مما يعني أن بطارية بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة ستعادل 5450 مللي أمبير.

هاتف Magic5 Ultimate يدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

الجدير بملاحظته أن تصميم الهاتف مختلف كلياً عن هواتف Magic5 وتحديداً عند النظر إلى جزيرة الكاميرا الخلفية. يُقال أن الهاتف الجديد قادر على تحسين استقبال الإشارة الخلوية بنسبة 35% وسرعة اتصال WiFI أعلى بنسبة 200% وتسريع زمن الاستجابة بنسبة 90%. هذه الميزة ستكون مفيدة جداً من أجل تحسين إشارة الهاتف أثناء التسوق في المتاجر المُغلقة أو في مترو الأنفاق وأثناء اصطحاب الهاتف إلى الطوابق السفلية تحت الأرض.

خيارين للألوان مع غطاء خلفي مصنوع من الجلد النباتي

يمتاز هذا الهاتف بظهر خلفي مصنوع من الجلد النباتي ومتوفر بلونين فقط وهما الأسود والبرتقالي وقد أطلقت الشركة عليهما مسميات Elegant Black و Burning Orange.

أما بالنسبة للمواصفات الفنية فهي مماثلة لنفس مواصفات Magic5 Pro إذ يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED قياس 6.81 إنش بدقة 2848×1312 بمعدل تحديث 120Hz.

تم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X ووحدة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت طراز UFS 4.0.

تم تصنيف الهاتف بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار ويمتاز بمكبرات صوت ستريو ويدعم المسح المتقدم للوجه وتمتاز الشاشة بكاميرا أمامية على شكل كبسولة الدواء في الركن العلوي الأيسر.

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

بالنسبة لتكوين الكاميرا فهو عبارة عن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS وبصحبته عدسة فائقة الاتساع واسعة المجال بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الثالثة عبارة عن مستشعر تيليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3.5x والتقريب الرقمي بمعدل 100x.

الجانب الأمامي يشتمل على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل وبجانبها مستشعر العمق ثلاثي الأبعاد لتوفير القدرة على المسح المتقدم للوجه.

بلغت قياسات الهاتف 162.9×76.7×8.77 مم ويزن الهاتف 217 جرام. يبلغ سعر الهاتف في السوق الصينية 6699 يوان صيني أي ما يعادل 999$ دولار أمريكي تقريباً. على حد علمنا، هذا الهاتف حصري للسوق الصينية، على الأقل حتى الآن. ولكن إذا شق طريقه إلى الأسواق العالمية فقد يأتي بسعر متغير عن سعر الإطلاق الصينية.