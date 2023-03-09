تشققات في الشاشة – مشكلة خطيرة تواجه مالكي جالكسي زد فولد 3!

بعد أسابيع قليلة من إطلاق سلسلة جالكسي S23 الرائدة يتم تسليط دائرة الضوء على عملاق التكنولوجيا الكوري مرة أخرى ويتم وضعها في قفص الاتهام لأسباب مُريبة حيث أبلغ العديد من مالكي هاتف جالكسي زد فولد 3 عن رؤية تشققات تظهر في منتصف الشاشة القابلة للطي على الرغم من عدم تعرض الشاشة إلى أي صدمات عنيفة أو سقوط من مسافة مرتفعة.

ولجعل الأمور أكثر تعقيداً، هذه المشكلة بدأت في الظهور مباشرةً بعد أسابيع قليلة جداً من انتهاء فترة صلاحية الضمان مما يضع مالكي الهاتف في مأزق أكبر إذ لم يصبح أمامهم خيار أخر سوى الاستثمار في شراء هاتف جديد.

هاتف جالكسي زد فولد 3 يعاني من مشكلة تشققات الشاشة بعد مرور عام على استخدامه

تم رصد المشكلة لأول مرة بواسطة موقع Phone Arena الذي تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من أحد المتابعين وفحواها أنه بدأ في رؤية تشققات في منتصف الشاشة دون سبب واضح.

ومؤخراً، ازدادت وتيرة الشكاوى على موقع بوابة Reddit بعد أن أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية تشققات في الشاشة القابلة للطي دون مبرر، وقدموا مجموعة من الصور التي تثبت صحة شكواهم كدليل حي لإثبات إدانة هاتف جالكسي زد فولد 3.

بلا أدنى شك، هذه المشكلة تضع شركة سامسونج في مظهر سيء خاصة وأننا نعتبر هاتف جالكسي زد فولد 3 أحد أفضل الهواتف الذكية الرائدة التي يُمكن الحصول عليها على الإطلاق حتى وبعد أكثر من عام على إطلاقه.

ولكن بما أن شاشة الهاتف القابلة للطي والتي يبلغ حجمها 7.6 إنش أصبحت تُعاني من مشكلة خطيرة مثل هذه بعد مرور عام واحد تقريباً على استخدامها فهذا يضع الهاتف في موقف لا يحسد عليه.

نتمنى ألا يواجه عدد كبير من المستخدمين هذه المشكلة، ولكن إذا كنت تمتلك الهاتف واستيقظت فجأة في صباح اليوم التالي لتُفاجئ بوجود تشققات في الشاشة القابلة للطي فليس أمامك سوى بعض الإجراءات الضئيلة التي يمكنك اتخاذها.

إذا كان الهاتف لا يزال في فترة الضمان فيمكنك استبداله من خلال إحدى مراكز سامسونج المُعتمدة طالما لم يمر أكثر من عام على امتلاكك له. على الرغم من أننا كما ذكرنا منذ قليل، يبدو أن المشكلة لا تظهر إلا بعد أسابيع قليلة من انتهاء صلاحية الضمان.

أما إذا كان الهاتف أنهى فترة ضمانه بشكل كامل فيمكنك بدلاً من ذلك التواصل مع صفحة الدعم الرسمي لشركة سامسونج من خلال صفحة “اتصل بنا” وتقديم شكوى رسمية وانتظار الرد.

إذا لم تفلح كلا الطريقتين في الحصول على استجابة فورية من الشركة فمن الممكن أن تبدأ في طرح المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، ربما يؤدي ذلك إلى تشجيع الشركة على الرد على المتضررين بأسرع وقت ممكن. ولكن حاول ألا تلجأ إلى هذه الاستراتيجية إلا بعد مرور عدة أسابيع من عدم استجابة سامسونج والرد على شكواك المقدمة على صفحتها الرسمية.