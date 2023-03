طبيبة روسية تحدد الفيتامينات التي لا ينصح بتناولها معا

روسيا – أعلنت الدكتورة أوليسا سافيليفا، أن تناول النحاس والزنك معا يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا” إلى أن الفيتامينات والعناصر المعدنية ضرورية للجسم لكي تعمل جميع أجهزته واعضائه بصورة طبيعية. ولكن من الأفضل تجنب بعض المكملات الغذائية معا. فمثلا لا ينصح بتناول المغنيسيوم والكالسيوم معا. لأن تناولهما معا كمكملات غذائية، على الرغم من أنهما يلعبان دورا مهما في الجسم، يعرقل عملية امتصاصهما في الأمعاء، ما يمنع حصول الجسم على فوائدهما.

وتضيف، كما لا ينصح بتناول مكملات النحاس والزنك معا.

وتقول في هذا الصدد: “النحاس مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة العظام. أما الزنك فيساهم في تعزيز منظومة المناعة والتئام الجروح ونمو الخلايا. ولكن تناولهما معا يمكن أن يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وآثارا جانبية خطيرة”.

وتحذر الطبيبة من تناول الكالسيوم والحديد معا. لأن تناولهما معا يخفض امتصاص الحديد بنسبة 50 بالمئة. ونفس الشيء يحصل عند تناول مستحضرات الحديد مع أطعمة غنية بالكالسيوم. لذلك من الأفضل تناول مستحضرات الحديد والأطعمة المحتوية على نسبة جيدة منه مع فيتامين С، لأن هذا يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء. كما لا ينصح بالجمع بين الحديد والشاي الأخضر لأن الأخير يحتوي على نسبة عالية من المواد الدباغية التي تمنع امتصاص الحديد، ما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يظهر على شكل تعب وضيق في التنفس وشحوب في الجلد.

وتضيف لا ينصح بتناول فيتامين С مع فيتامين В12.

وتقول: “يسهم فيتامين С في تعزيز منظومة المناعة، أما فيتامين В12 فضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء. ولكن الجرعات الكبيرة من فيتامين С تحسن عملية امتصاص فيتامين В12 كثيرا ما يؤدي إلى تراكمه في الجسم. والآثار الجانبية لتناولهما معا هي الصداع والدوخة وحتى الحاق ضرر بالكلى”.

وتشير الطبيبة إلى أنه لا ينصح بتناول فيتامينات D و E و K معا، لأنها على الرغم من كونها ضرورية لصحة العظام وتخفيف الالتهابات وتحسين عملية تخثر الدم يمكن عند تناول جرعات كبيرة منها معا أن تتفاعل بعضها مع بعض، ما قد يضحي سببا في حدوث نزيف.

وأخيرا لتجنب حدوث هذه المضاعفات تنصح باستشارة الطبيب قبل تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

