تسريبات – هاتف Nothing Phone 2 بإضاءة RGB يخطف الأنظار من جديد!

من المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Nothing Phone 2 هذا العام. وعلى الرغم من أننا ما زلنا ننتظر المزيد من التسريبات حول هذا الهاتف المُبتكر، فقد ظهر للتو مقطع فيديو يستعرض تصميم الهاتف الجديد والمستند على التقارير المُسربة السابقة.

هذا يعني أن هذا الفيديو ليس رسمياً، ومع ذلك من المحتمل أن يكون هذا التصميم هو بالفعل المظهر النهائي للهاتف. تبلغ مدة الفيديو دقيقة ونصف والذي يستعرض الهاتف بإضاءة RGB على جانبه الخلفي وإعداد كاميرا شبيه إلى حد كبير بنفس إعداد الكاميرا على هواتف ايفون برو. يمكنكم رؤية مقطع الفيديو بالكامل من خلال هذا الرابط.

هاتف Nothing Phone 2 قد يشتمل على مصابيح LED بإضاءة RGB

بالنسبة لبقية التصميم فهو مألوف بالنسبة لنا، ولقد رأيناه بالفعل على هاتف Nothing Phone 1 حيث لا تزال قطعة الزجاج الشفاف على الجانب الخلفي ونفس موضع مصابيح LED. ولكن يبدو أن هذه المصابيح ستقدم تنوعاً أكبر في الألوان لجعل الهاتف مختلف بشكل أكبر ولكي يتم تمييزه عن هاتف العام الماضي بشكل أسهل.

كاميرا السيلفي متواجدة في مركز منتصف الشاشة من الأعلى، وهو نفس مكان فتحة الكاميرا على هاتف العام الماضي. الحواف نحيفة للغاية وزوايا الشاشة تبدو مستديرة والأمر ذاته بالنسبة لزوايا هيكل الهاتف نفسه.

يشتمل الهاتف على شاشة مسطحة ولوح خلفي مسطح وجوانب مسطحة. وعلى الرغم من أنه لا يزال الأمر مبكراً بعض الشيء ولكن تمكن مُصمم الفيديو من مشاركة بعض مواصفات الهاتف المُحتملة.

يُقال أن هاتف Nothing Phone 2 سيتضمن معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC، وهو ما يتعارض مع بعض التقارير السابقة التي أفادت بأن الهاتف قد يتم تزويده بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC.

في كلتا الحالتين، أي منهما سيكون أفضل كثيراً من معالج Snapdragon 778G+ SoC متوسط المدى والذي تم استخدامه مع هاتف العام الماضي.

ذكر المُصمم أن هاتف Nothing Phone 2 سيتضمن شاشة كبيرة قياس 6.8 إنش وستكون عبارة عن لوحة عرض AMOLED بمعدل تحديث تكيفي بسرعة 120Hz.

أيضاً سيستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة. ولكن للأسف لم يخوض المُسرب في أي تفاصيل حول سرعات الشحن المدعومة سلكياً أو لاسلكياً.

هناك شيء وحيد نحن على يقين منه وهو أن شركة Nothing لن تستخدم نفس تصميم كاميرا هواتف ايفون برو، نظراً لأن الشركة تريد أن تكون متميزة ومختلفة عن الجميع، وتحديداً فيما يتعلق بمعايير التصميم والمظهر الخارجي لهواتفها الذكية.

أيضاً لسنا متأكدين مما إذا كان الهاتف سيأتي بالفعل بمصابيح ليد ذات إضاءة RGB. ولكن غالباً ما تكون هذه الفيديوهات مُستندة على مجموعة من المفاهيم المُسربة، ومن الممتع رؤيتها في جميع الأحوال.