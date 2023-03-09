تسريب مواصفات OnePlus Nord CE 3 يشير إلى بعض التحسينات الهامة على طراز العام الماضي!

يبدو أن شركة OnePlus تعمل حالياً على الطُرز الجديدة من تشكيلة OnePlus Nordللفئة المتوسطة والمتوقع إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري.

تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 3

خلال الأسابيع الماضية تمكنا من رصد الموصفات المُسربة لهاتف OnePlus Nord 3 واليوم لدينا تسريب جديد من أجل طراز OnePlus Nord CE 3.

ووفقاً لتسريب OnLeaks يبدو أن الشركة الصينية تراجعت عن خططها فيما يتعلق بهاتف OnePlus Nord CE 3 Lite وقررت إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 3 أولاً.

بحسب التسريب، سيحتوي هاتف OnePlus Nord CE 3 على شاشة AMOLED بدقة +FHD قياس 6.72 إنش بمعدل تحديث 120Hz. ومن أجل إلغاء تأمين قفل الهاتف سيتم إدراج مستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

سيتم تجهيز الهاتف بمعالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 782G SoC مقترناُ بذاكرة عشوائية بسعة 8/12 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت.

تكوين الكاميرا الخلفي سيشتمل على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل كمستشعر للكاميرا الرئيسية فضلاً عن عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 16 ميجابكسل. سيستمد الهاتف طاقته من بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

يُقال أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في وقت ما خلال شهر يوليو من العام الجاري. ولكن بصرف النظر عن المواصفات التي حصلنا عليها مؤخراً، فهناك تقارير متضاربة حول مواصفات هذا الهاتف.

على سبيل المثال تشير بعض التقارير الصادرة عن إحدى مواقع التقنية الصينية أن الهاتف سيشتمل على شاشة AMOLED قياس 6.72 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ولكن سيتم تشغيله بواسطة معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC بدلاً من معالج Snapdragon 782G SoC.

للأسف لا نعلم أياً منهما الأكثر دقة. ولكن بالطبع نتمنى لو كانت التقارير الصينية هي الأكثر صحة نظراً لأن معالج ميديا تيك الجديد أكثر قوة بفارق ملحوظ عن معالج كوالكم.

ومع ذلك إذا كانت التقارير الصينية صحيحة فهذا المعالج الرائد قد يتسبب في زيادة تكلفة التصنيع بشكل ملحوظ وهو ما يصب في النهاية على حساب المستهلك نفسه.

على كل حال، لا يزال أمامنا بضعة أشهر قبل أن يحين موعد الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي، ومن المؤكد أن تزداد وتيرة التسريبات خلال الأسابيع القادمة مع اقترابنا من شهر يونيو وهي فترة زمنية كافية تتيح لنا التأكد من صحة جميع الشائعات.