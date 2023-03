دراسة: ابتسم أكثر.. قد تقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية!

الولايات المتحدة – توصلت دراسة إلى أن المعاناة من الاكتئاب يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بسكتة دماغية.

ووجد فريق بحث أمريكي وأوروبي مشترك أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الصحة العقلية لديهم فرصة متزايدة بنسبة 46% لحدث عصبي قاتل محتمل. وأولئك الذين يعانون من المزيد من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. ومن بين 26877 مشاركا في الدراسة، كان أولئك الذين ظهرت عليهم خمسة أعراض على الأقل معرضين لخطر الإصابة بنسبة 56%.

ومن المعروف أن الاكتئاب يسبب ضررا لصفائح دم الشخص المسؤولة عن منع التجلط. وتحدث العديد من السكتات الدماغية بسبب التخثر، ما يمنع الدم الحيوي من الوصول إلى الدماغ.

وقال الدكتور روبرت مورفي، المعد الرئيسي من جامعة غالواي في إيرلندا، في بيان: “الاكتئاب يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من التأثيرات على حياة الشخص”.

لطالما ارتبط الاكتئاب بالسكتة الدماغية، حيث أشار العديد من الخبراء إلى كيفية تأثير حالة الصحة العقلية على تدفق الدم في الجسم.

وربطت الأبحاث السابقة الاكتئاب بانخفاض مستويات الصفائح الدموية، ما يزيد من خطر حدوث تجلط الدم المميت.

ونظر فريق البحث، الذي نشر نتائجه يوم الأربعاء في مجلة Neurology، في مدى الخطر.

وقال الدكتور مورفي: “في هذه الدراسة، اكتسبنا رؤى أعمق حول كيفية مساهمة أعراض الاكتئاب في السكتة الدماغية”. وتظهر نتائجنا أن أعراض الاكتئاب يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية، ولكنها تزيد أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وجمع العلماء بيانات من INTERSTROKE، وهو متتبع عالمي لحدوث السكتة الدماغية من 32 دولة في آسيا وأوروبا والأمريكتين.

ومن بين الأشخاص الذين جمعت منهم البيانات، أصيب نصفهم بجلطة، والنصف الآخر لم يصاب بها.

وتم مسح المشاركين حول الحالات الصحية الموجودة مسبقا، مثل مشاكل القلب والدماغ والصحة العقلية.

وفي مجتمع الدراسة، أبلغ 18% من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية عن أعراض الاكتئاب، مقارنة بـ 14% فقط من السكان غير المصابين بالسكتة الدماغية.

وبعد ضبط عوامل الخطر الأخرى، توصل الباحثون إلى زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بين المصابين بالاكتئاب بنسبة 46%.

وقال مورفي: “تقدم دراستنا صورة عامة للاكتئاب وصلته بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال النظر في عدد من العوامل بما في ذلك أعراض المشاركين، وخيارات الحياة واستخدام مضادات الاكتئاب. وتظهر نتائجنا أن أعراض الاكتئاب مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وكان الخطر متشابها في مختلف الفئات العمرية وفي جميع أنحاء العالم. أولئك الذين يعانون من خمسة أعراض أو أكثر للاكتئاب لديهم مخاطر متزايدة. وتزداد احتمالية تعرضهم لجلطة دماغية بنسبة 56٪ مقارنة بأقرانهم.”

المصدر: ديلي ميل

Shares

The post دراسة: ابتسم أكثر.. قد تقلل خطر الإصابة بسكتة دماغية! first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا