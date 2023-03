كيف يمكن تحسين الحالة بعد الإفراط في تناول الطعام؟ لهواة المشروبات الغازية!

روسيا – أعلنت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية الجهاز الهضمي، خبيرة التغذية الروسية، أن أفضل طريقة لتخفيف الحالة بعد الإفراط بتناول الطعام هي الحركة والنشاط البدني.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أنه يمكن تخفيف حالة الإفراط في تناول الطعام بالحركة داخل المنزل أو التجوال في الهواء الطلق. كما يمكن حل هذه المشكلة بمساعدة أدوية معينة. ولكن المهم في هذه الحالة هو معرفة كيف نتغذى بصورة صحيحة، واستخدام هذه الأدوية ممكن في حالات نادرة فقط.

وتعلق الطبيبة على ما نشر في شبكة الانترنت عن فائدة المشروبات الغازية عند الإفراط بتناول الطعام.

وتقول: “نعم هناك مثل هذه الوصفة في الانترنت، تفيد بأن المشروبات الغازية تساعد على تخليص المعدة من الطعام غير المهضوم. أي أن المعدة تتخلص من الطعام، ولكن جودة عملية الهضم لا تتحسن في هذه الحالة. لذلك أعتقد أن هذا غير صحيح ولا حاجة له”.

