تفاصيل مشوقة حول مواصفات أجهزة جالكسي Tab S9 المرتقبة!

على عكس الهواتف والساعات الذكية فإن سامسونج لم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من المحافظة على إطار زمني موحد من أجل إطلاق حواسيبها اللوحية. على سبيل المثال وصلت سلسلة جالكسي Tab S7 في شهر أغسطس من عام 2020، بينما وصلت سلسلة جالكسي Tas S8 في شهر فبراير العام الماضي والتي اشتملت للمرة الأولى على نموذج “ألترا”.

وبالماضي القريب، أطلقت سامسونج هواتف سلسلة جالكسي S23 دون أي وجود لحواسيب جالكسي Tab S9. ويُقال أن التأخير في الإعلان عن الحواسيب اللوحية الجديدة يرجع سببه إلى ضعف الطلب. ولكن في النهاية، عاجلاً أم آجلاً، سوف تُعلن الشركة الكورية عن الجيل الجديد من أجهزتها اللوحية لاحقاً هذا العام.

حواسيب سلسلة جالكسي Tab S9 تحصل على تصنيف IP67

والأخبار المشوقة التي لدينا حول هذه الأجهزة هي أنها قد تأتي بشهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار، وبهذا الشكل تكون هذه هي أولى حواسيب شركة سامسونج اللوحية التي تحصل على معيار رسمي لمقاومة عوامل البيئة الخارجية.

بديهياً، الحصول على شهادة IP67 مُكلف مادياً، وخلال السنوات الماضية لم تحصل أي من حواسيب سامسونج اللوحية على هذا التصنيف بشكل رسمي. ولكن يبدو أن سامسونج تريد أن تخطو خطوة إضافية مع أجهزة جالكسي Tab S9 من أجل تحسين مبيعاتها.

عدم حصول حواسيب سامسونج اللوحية السابقة على هذا التصنيف كان بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنظر إلى كونها إحدى أفضل الحواسيب اللوحية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد، هذا إن لم تكن هي الأفضل بالفعل دون منازع.

حتى هواتف سامسونج القابلة للطي حصلت على تصنيف مقاومة الماء والغبار في السنوات الأخيرة. ولكن دعونا نتذكر أن هناك خط إنتاج خاص من حواسيب سامسونج اللوحية الذي يدعم بالفعل معيار IP68 والذي يُلقب باسم Active Rugged Tablets. ولكنها ليست حواسيب رائدة من حيث العُتاد والمواصفات الفنية.

ولفترة طويلة من الوقت طالب مستخدمي حواسيب سامسونج اللوحية بضرورة توفير معيار مقاومة الماء والغبار نظراً لأن هناك الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في استخدامها في الهواء الطلق، وهي مُعرضة دائماً للبيئات الترابية أو الأخطاء الغير مقصودة، ولكن لسبب ما لم تستجيب سامسونج لهذه المطالب خلال السنوات الأخيرة.

يبدو أن عملاق التكنولوجيا الكوري قرر أخيراً أن يستمع لهذا المطالب وهو عازم على تنفيذها مع سلسلة جالكسي Tab S9. هذه الاستراتيجية ستمنح أجهزة سامسونج اللوحية الرائدة ميزة تنافسية في سوق الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد.

على الرغم من أننا كنا نتمنى لو تم تصنيف السلسلة التالية بمعيار IP68 ولكن معيار IP67 ليس سيئاً في حد ذاته. باختصار شديد فإن “القليل أفضل من لا شيء على الإطلاق”. نتمنى فقط ألا تتراجع سامسونج عن رأيها في اللحظات الأخيرة من مراحل عملية تطوير الأجهزة.