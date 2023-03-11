ابل تعلن عن تطبيق Apple Music Classical – كل ما تود معرفته

بعد طول انتظار أعلنت ابل رسمياً عن تطبيق الموسيقي الكلاسيكية Apple Music Classical. في هذا المقال سوف نتعرف سوياً على التطبيق وأهم المزايا التي يوفرها.

موعد إطلاق التطبيق

بحسب ما أعلنت ابل، فإن تطبيق الموسيقي الكلاسيكية Apple Music Classical الجديد سوف يتوفر لجميع المستخدمين بدايةً من نهاية شهر مارس 2023.

التطبيق متاح الآن على متجر الآب ستور ويمكنك طلبه مقدماً وسوف يتم تنزيله تلقائياً بمجرد إطلاقه رسمياً.

ما هو تطبيق Apple Music Classical ؟

هو تطبيق يتيح الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية كما يشير الاسم، وهي نوع من أنواع الموسيقى ساد في أوروبا بين القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر، ومن أبرز أعلامه موسيقيون مثل بيتهوفن وباخ وموتزارت وشوبرت وغيرهم.

هذا التطبيق مبنى بالأساس على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية Primephonic التي استحوءت عليها ابل في عام 2021 لتضم ما تحتويه من مكتبة موسيقية ضخمة وتضيف إليها.

يعمل التطبيق بالتزامن مع تطبيق Apple Music التقليدي الخاص بالموسيقى الحديثة، لكن مع مزايا أكثر موجهة لمحبي الموسيقى الكلاسيكية ومزايا مشتركة معه مثل الصوت المحيطي Spatial Audio.

المكتبة الموسيقية الكلاسيكية في تطبيق Apple Music Classical تضم أكثر من 5 ملايين مقطع ومعزوفة ومئات قوائم التشغيل وآلاف الألبومات الحصرية التي لن تجدها في مكان آخر بنفس الجودة.

تقول ابل أيضاً أنها تتعاون مع فناني الموسيقى الكلاسيكية والمعاهد الموسيقية المخصصة لتوفير المزيد من المحتوى داخل التطبيق.

تصميم التطبيق

يعتمد تصميم تطبيق الموسيقي الكلاسيكية الجديد من ابل على التصميم التقليدي لتطبيق Apple Music مع واجهة مستخدم أبسط وبعض الاختلافات الأخرى.

لا يوجد تبويب خاص بالراديو مثل الموجود في تطبيق الموسيقي التقليدي الخاص بآبل، على الجانب الآخر هناك طرق بحث متقدمة للوصول إلى ما تود الاستماع إليه مع عرض معلومات تفصيلية عن كل معزوفة تستمع إليها وصور بورتريه حصرية لأشهر العازفين.

لا يوجد حتى الآن نسخة من التطبيق متاحة لنظام الأندرويد كما لا تتوفر نسخة حالية لأجهزة الايباد، لكن ابل ستوفر ذلك لاحقاً.

مجاني أم لا؟

تطبيق Apple Music Classical متاح مجاناً فقط لمشتركي خدمة Apple Music أو Apple One بدون تكاليف إضافية ويستثنى من ذلك مشتركي الخطة الأساسية Apple Music Voice Plan.