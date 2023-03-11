هذه هي أسعار جالكسي A34 و A54 قبيل طرحهما في الاسواق بشكل رسمي!

كما جرت العادة، بمجرد أن تُعلن سامسونج عن هواتفها الرئيسية تبدأ الشركة في وضع تركيزها الكامل على هواتف الفئة المتوسطة ويعتبر كل من جالكسي A34 5G وجالكسي A45 5G إحدى أكثر هواتف الفئة المتوسطة انتظارًا لعام 2023 والتي لم يعد متبقي على ظهورها سوى عدة أسابيع قليلة من الآن.

ظهرت للتو تسريبات جديدة تحتوي في مكنونها على الأسعار المتوقعة لكلا الهاتفين وعلى الرغم من أننا لسنا واثقين تماماً من صحة هذه التسريبات ولكنها على الأقل تعطينا فكرة عما يُمكن أن نتوقعه من سامسونج هذه العام مع هواتفها متوسطة المدى خاصة بعد أن قررت الشركة التراجع عن إطلاق هاتف جالكسي A74 5G.

بادئ ذي بدء سيتوفر كلا الهاتفين في طُرز مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية وسعات التخزين، حيث سيشتمل هاتف جالكسي A34 5G على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وبسعة 256 جيجابايت.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي A54 5G فسوف يأتي بطراز واحد من الذاكرة العشوائية والتي تبلغ سعتها 8 جيجابايت، جنباً إلى جنب مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للأسعار وهي سبب هذا التقرير، فمن المحتمل أن تبلغ تكلفة طراز Galaxy A34 5G إصدار 6+128 جيجابايت حوالي 410 يورو. بينما قد يتراوح سعر إصدار 8+256 جيجابايت من 470 يورو إلى 490 يورو.

وفيما يتعلق بسعر طراز جالكسي A54 5G فسوف يأتي طراز 8+256 جيجابايت بقيمة 530 يورو أو 550 يورو ويتراوح سعر إصدار 8+256 جيجابايت من 590 يورو إلى 610 يورو. هذه قد تكون أسعار الهواتف في أوروبا وبالتأكيد ستكون الأسعار مختلفة كلياً في بقية المناطق الأخرى بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

من المفترض أن يشتمل هاتف جالكسي A34 5G على مجموعة مختلفة من الألوان والتي من ضمنها الفضي والبنفسجي والجيري والجرافيت. بينما سيشتمل هاتف جالكسي A54 5G على أربعة ألوان منها البنفسجي والفضي والجيري والأبيض. ومع ذلك من المتوقع أن تكون الألوان متغيرة حسب السوق الذي سيتم بيع الهواتف به.

أما بالنسبة لمواصفات هاتف جالكسي A34 5G فتشير التسريبات المبكرة أنه قد يأتي بمعالج Exynos بينما تشير مصادر أخرى أنه قد يتم تشغيله بواسطة معالج ميديا تيك.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف جالكسي A54 5G فسيتم تجهيزه بشاشة +FHD AMOLED قياس 6.4 إنش بمعدل تحديث 120Hz ومعالج Exynos 1380 SoC ومستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعوماً بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS مع دعم القدرة على التصوير بدقة 4K وبجانب المستشعر الرئيسي عدسة واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

وكما هو متوقع لن يحتوي الهاتف على عدسة لاستشعار العمق نظراً لأن الشركة الكورية قررت التخلص من العدسة الرابعة على جميع هواتف الفئة المتوسطة من أجل تقليل تكاليف التصنيع.

حتى وقت كتابتي لهذا التقرير فلم تعلن سامسونج أو تُلمح بأي شكل من الأشكال عن موعد الإعلان عن تشكيلة جالكسي A لعام 2023. كنا نتوقع طهورهما بالتزامن مع موعد مؤتمر MWC الذي عُقد في برشلونة يوم 27 فبراير الماضي. ولكن بما أن هذا الأمر لم يحدث فمن المحتمل أن يتم تأجيل الإطلاق عدة أسابيع إضافية.