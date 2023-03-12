تسريبات – شاهد تصميم هاتف OnePlus Nord 3 وتعرف على مواصفاته الكاملة!

أعلنت شركة OnePlus مؤخراً عن هاتف OnePlus Ace V2 الحصري للسوق الصينية، وفي غضون ذلك تم التأكيد على تصميم هاتف OnePlus Nord 3 الذي يعد بمثابة النسخة العالمية من الهاتف الأصلي Ace V2.

هذه ليست المرة الأولى التي نقوم فيها بتغطية التسريبات المتعلقة بهاتف OnePlus Nord 3 ولكن المعلومات التي رصدناها حديثاً تختلف عن تسريبات الشهر الماضي.

تسريب مواصفات هاتف OnePlus Nord 3

هذه المرة، تأتي المعلومات إلينا من قِبل Nithin Prasad والذي يدّعي أن هاتف OnePlus Nord 3 سيحتوي على شاشة OLED قياس 6.78 إنش بدقة 1.5K بمعدل تحديث 120Hz وسيتم تجهيزه بواسطة معالج ميديا تيك الرائد Dimensity 9000 SoC.

أضف على ذلك أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات. وقد أشار في التسريب أيضاً إلى أن الهاتف سوف يشتمل على ذاكرة عشوائية من النوع LPDDR5X ولكن مع وحدة تخزين داخلية من النوع UFS 3.1 بدلاً من UFS 4.0.

أما فيما يتعلق بالقدرات البصرية فسوف يحتوي الهاتف على مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. أما الجانب الأمامي سيشتمل على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هذه المعلومات تختلف عن معلومات التسريب الذي تمكنا من رصده الشهر الماضي والذي جاء في مكنونه أن الهاتف قد يمتاز بشاشة قياس 6.5 إنش بدقة +FHD وقد يتم تجهيزه بواسطة معالج Dimensity 8100 أو Dimensity 8200. بالإضافة إلى شحن سلكي بقدرة 100 وات. حتى إعداد الكاميرا مختلف تماماً عن إعداد الكاميرا الذي حصلنا عليه اليوم.

هذا يعني أن أحدهما خاطئ في معلوماته، ومن يدري، لعل كلاهما يكونوا مُخطئين. لذلك، سنضطر على الانتظار فترة أطول للتأكد من صحة هذه التسريبات.

في رأيي الشخصي يبدو لي أن المواصفات التي حصلنا عليها حديثاً أكثر دقة، وقد تكون هي بالفعل المواصفات الرسمية للهاتف. ومع ذلك لا يمكننا الحسم بصحتها بشكل نهائي.

أما بالنسبة للتصميم فمن الواضح أن الهاتف يحتوي على شاشة وجوانب مسطحة وفتحة كاميرا أمامية في مركز منتصف الشاشة جنباً إلى جنب مع زر التمرير الجانبي للتغير بين أوضاع الصوت دون إلغاء قفل الشاشة.

سيشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية وجزيرتين منفصلتين لإيواء كل من المستشعر الرئيسي ومستشعر المجال الواسع بجانب كاميرا الماكرو. من المتوقع أن يتم تصميم الهاتف باستخدام المعدن والزجاج.

في الحقيقة هذا هو كل ما حصلنا علينا من تسريبات متعلقة بهاتف شركة OnePlus متوسط المدى. في حالة حصولنا على أي معلومات إضافية فسوف نوافيكم بها على الفور.