الكشف عن أربع علامات غير معروفة لحالة شائعة تصيب النساء!

إنجلترا – تعتبر آلام الحوض، وغزارة الدورة الشهرية، والألم أثناء ممارسة الجنس من الأعراض الشائعة لانتباذ بطانة الرحم.

ومع ذلك، فإن أعراض الحالة، التي تصيب واحدة من كل 10 نساء في سن الإنجاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا.

ويمكن أن تتراوح بين مشاكل الحوض والتعب والصعوبات في الحمل. هنا، يكشف موقع MailOnline عن أربع من العلامات الأقل شهرة لحالة شهر التوعية بالانتباذ البطاني الرحمي.

وتؤدي الحالة المنهكة، التي تعاني منها 176 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، إلى نمو أنسجة تشبه بطانة الرحم في أماكن أخرى، مثل المبيضين وقناتي فالوب، مسببة التهابات وألماً.

وأوضحت بينا ميهتا، الصيدلانية في بوتس: “قد يكون من الصعب تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي لأن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير. بعض النساء يعانين من أعراض شديدة. وقد تكون أعراضهن مشابهة لحالات أخرى بما في ذلك آلام الدورة الشهرية”.

مشاكل الأمعاء

على الرغم من أنها حالة تؤثر على الرحم وترتبط عادة بألم الدورة الشهرية، إلا أنها قد تسبب أيضا مشاكل في الأمعاء.

لهذا السبب، غالبا ما يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بالخطأ على أنه القولون العصبي بسبب مشاكل الجهاز الهضمي التي تسببها الحالة مثل آلام البطن والانتفاخ والإمساك.

وتحدث الأعراض عن نسيج بطانة الرحم الذي يلتصق بالأمعاء ويسبب التهابا، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ وآلام البطن والإسهال، وفقا لأخصائية التغذية الدكتورة كيتلين هول.

وتضيف أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب أنسجة بطانة الرحم انسدادا في الأمعاء، ما يؤدي إلى الإمساك والغثيان وحتى القيء.

وتحذر الصيدلانية ميهتا من أن الانتباذ البطاني الرحمي يمكن أن يتسبب في بعض الحالات في ظهور دم في البول أو البراز أثناء الدورة الشهرية.

وقالت: “في حين لا يوجد علاج، هناك علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، بما في ذلك أدوية تخفيف الآلام وأدوية الهرمونات”.

التعب

الشعور بالتعب هو أيضا أحد أعراض الانتباذ البطاني الرحمي.

ووفقا للدكتورة إيريم تيزر أتيس، يمكن أن يسهم الألم المزمن والالتهاب المرتبط بالحالة في هذا التعب.

وأوضحت أنه بالنسبة للعديد من النساء يتم التخلص من هذه الأعراض، وتكافح أخريات لتحديد علامات التحذير.

ويمكن أن يكون الإرهاق الجسدي من الأعراض المنهكة للحالة التي تؤثر على حياة المرأة اليومية ومستويات التوتر والنوم.

ويُعتقد أن سبب الإرهاق هو جهد الجسم للقضاء على هذه الحالة، وفقا لمؤسسة بطانة الرحم الأمريكية.

ويقول الخبراء إن التعب ناتج عن محاولة الجسم مكافحة السموم الالتهابية التي يسببها المرض.

ألم التبول

تماما مثل كيفية نمو أنسجة الانتباذ البطاني الرحمي في الأمعاء، يمكن أن تنمو أيضا حول المثانة، ما يسبب تهيجا. وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يسبب الألم عند التبول.

ويمكن أن يكون الانتباذ البطاني الرحمي للمثانة سطحيا – عندما توجد الأنسجة على السطح الخارجي للمثانة – أو أعمق – عندما يتم العثور على الأنسجة داخل بطانة المثانة أو جدارها.

وتشمل أعراضه تهيج المثانة، والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان، والألم عندما تكون المثانة ممتلئة، ودم في البول في بعض الأحيان، وأحيانا ألم في منطقة الكلى، وفقا لمركز بطانة الرحم في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي اللواتي يعانين من الألم عند التبول قد لا يكون لديهن نسيج شبيه بالرحم على مثانتهن، كما يمكن أن يحدث بسبب التهاب المسالك البولية – وهو أكثر شيوعا بين المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.

وقالت جيني سافت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة الخصوبة Apryl: “ستعاني بعض النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي من نوبات متكررة من مرض القلاع، بالإضافة إلى التهابات الجهاز الهضمي الأخرى مثل عدوى المسالك البولية. وقد يكون هذا نتيجة للخلل المناعي: يبدو أن العديد من الأشخاص المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي قد قللوا من المناعة ضد الحالات الأخرى – والقلاع أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة”.

ومع ذلك، تضيف أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان انخفاض الوظيفة المناعية يساهم في الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، أو يحدث نتيجة لانتباذ بطانة الرحم.

مشاكل في الحمل

تكافح العديد من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي من أجل الحمل، لكن لا يزال سبب ذلك غير مفهوم.

وبسبب نقص الأبحاث، فإن الروابط بين مشاكل الخصوبة والحالة ليست معروفة تماما. لكن الأطباء يعتقدون أن السبب قد يكون بسبب الحالة التي تشوه الأعضاء التناسلية.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى احتياج النساء إلى إجراء عملية جراحية أو الخضوع لعملية أطفال الأنابيب للحمل.

لكن سافت تقول إن من المفاهيم الخاطئة أن الأشخاص المصابين بالانتباذ البطاني الرحمي لن يكونوا قادرين على الحمل بشكل طبيعي على الإطلاق.

ومع ذلك، فهي تعترف بأنه يمكن أن يكون أصعب بين المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي.

وقالت: “إذا تلقيت تشخيصا وما زلت تأمل في تكوين أسرة، فلا تشعر بالإحباط. تشير التقديرات إلى أن 60 إلى 70% من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي يمكن أن يحملن بشكل طبيعي”.

المصدر: ديلي ميل

