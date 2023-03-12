تطبيقات الاندرويد الأسبوعية – باقة جديدة تماماً من التطبيقات تنتظر تجربتك!

كما تعودنا وعودناكم معنا، أسبوعياً نحاول أن نبحث من أجلكم عن التطبيقات التي نُشرت حديثاً على متجر جوجل بلاي على أمل أن نجد بعض الخيارات المفيدة التي تستحق التجربة. باستمرار يحاول المطورين إيجاد أفكار جديدة لصنع تطبيقات قد تكون مفيدة للمستخدم ونحن من جانبنا نحاول التأكد من أهميتها قبل أن نطرحها لكم. ولذلك إذا كنت من عشاق تجربة التطبيقات الجديدة فمن المؤكد أن تجد في قائمتنا الأسبوعية بعض الخيارات التي تستحق التجربة. ودون إضافة المزيد من الكلمات في المقدمة هيا بنا لنتعرف على تطبيقات هذا الأسبوع.

Dreamai – AI Art Generator

تطبيق Dreamai هو مولد صور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يمنحك القدرة على تحويل صورك الثابتة إلى أعمال فنية إبداعية والاختبار من بين مجموعة متعددة من الأنماط الفنية.

بجانب القدرة على تحويل الصور فهو يتيح لك أيضاً توليد صور فنية عن طريق كتابة وصف محدد للصورة ومن هذا المنطلق يمكنك أن تطلق لخيالك العنان وتبدأ في تخيل أي فكرة وتحويلها إلى عمل إبداعي. يمتاز التطبيق بكونه سريع في عملية معالجة الأفكار ويشغل مساحة قليلة جداً من ذاكرة الهاتف ويعمل بشكل رائع دون أي مشاكل.

السعر : مجاني

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Artifact

Artifact هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي من تطوير منشئي تطبيق انستغرام الشهير. يعتمد تطبيق Artifact على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتتبع محتوى المقالات والتقارير التي تقرأها بصورة منتظمة على أشهر مواقع الأخبار العالمية. عند إعداد التطبيق لأول مرة قد تلاحظ أنه شبيهة بإعدادك لتطبيق تيك توك إذ يتيح لك التطبيق اختيار النوعية التي تفضلها من محتوى الأخبار والمواقع الإخبارية المُفضلة بالنسبة لك.

بعد ذلك سيبدأ التطبيق في تتبع طريقة استخدامك ومحتوى الأخبار التي تقأرها بصورة منتظمة سواء كانت أخبار سياسية أو تكنولوجية أو فنية أو عالم الموضة والأزيار أو السيارات أو أي نوعية من الأخبار. وبناءً على هذه الفئات سيحاول التطبيق تصفية الأخبار لعرض نوعية مماثلة من الأخبار التي قد تلاقي اهتمامك. تطبيق رائع لعشاق التقنية ومتابعة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا أو في أي نوع أخر من الأخبار وقد لاقى التطبيق استحسانً هائلاً بمجرد نشره على المتجر ويستمر في جذب المستخدمين منذ لحظته الأولى فسارع بتحميله واستمتاع بتجربة قراءة ممتعة.

السعر : مجاني

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TrueShot – Pretty Screenshot

كثيراً ما نحتاج إلى التقاط لقطات شاشة للهاتف سواء من أجل الاستخدامات الشخصية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من أجل مشاركتها مع زملاء العمل أو حتى من أجل عمل بعض شروحات الأعمال وتوضيح كيفية تنفيذ مهام معنية على الهاتف.

تطبيق TrueShot يحاول أن يكسر النمط التقليدي للقطات الشاشة الاعتيادية عن طريق مُحرر صور مدمج يتيح لك القدرة على إضافة خلفية للقطات الشاشة أو إضافة إطارات دائرية حول الصورة أو التعديل على معدلات سطوعها ونسب تشبعها بالألوان والعديد من خيارات التحرير الإضافية. التطبيق مجاني نعم ولكن هناك إصدار مدفوع منه يمنحك عدد أكبر من الخلفيات التي يمكنك استخدامها.

السعر : مجاني

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Unpluq – Reduce Screen Time

تطبيق Unpluq يحاول مساعدتك على التخلص من إدمان الهاتف عن طريق تحديد مهلة زمنية محددة قبل أن تعاود استخدام بعض التطبيقات التي غالباً ما تكون سبباً في تشتيت انتباهك أو تضييع وقتك أثناء الدراسة أو إنجاز مهام أعمالك الأساسية. طريقة عمل التطبيق بسيطة ولكنها ذكية لأنك من خلاله ستقوم بإدراج التطبيقات التي تريد التخلص من إدمانها وتحديد مهلة زمنية قبل أن تتمكن معاودة استخدامها واختيار نوع محدد من الاختبارات والمهام التي ستكون مُضطر على فعلها لاجتياز قيود معاودة استخدام التطبيق.

فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار تطبيق الفيسبوك أو انستغرام أو تيك توك ثم تحديد مهلة زمنية محددة ثم اختيار نوع الاختبار أو المهمة التي سيتعين عليك اجتيازها كهز الهاتف عدة مرات أو إعادة شحن الهاتف أو النقر على مجموعة أزرار الهاتف مرات محددة أو حتى ضرورة مسح رمز الاستجابة السريعة لبعض المنتجات لكي يسمح لك التطبيق بمعاودة استخدام تطبيقاتك المُدرجة. هذه طريقة رائعة لجعلك غير مهتم بمعاودة استخدام التطبيق مرة أخرى إلا بعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددتها وبالتالي يمكنك معاودة استكمال أعمالك الهامة دون أي عوامل تشتيت.

السعر : مجاني

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Auto Scroll (Skip) Shorts Ads

إذا كنت تقضي معظم أوقاتك في مطالعة مقاطع الفيديو القصيرة (الشورتس) على تطبيق يوتيوب فمن المؤكد وأنك تشعر بالملل من الإعلانات كلما حاولت الانتقال إلى مقطع الفيديو التالي. هذا التطبيق سيساعدك على الانتقال إلى مقاطع الفيديو التالية دون تدخل يدوي منك.

ستحتاج فقط أن تمنح التطبيق إذن العمل فوق جميع التطبيقات وحينها سيعرض لك التطبيق خيار تفعيل في لوحة الإشعارات. قم بتفعيل هذا الخيار وابدأ في تصفح مقاطع الفيديو القصيرة كما تفعل دائماً. بمجرد أن ينتهي الفيديو ويظهر إعلان سيحاول التطبيق كتم صوت الإعلان والانتقال بشكل تلقائي إلى مقطع الفيديو التالي بمجرد انقضاء مدة الإعلان.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويدلأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Translator: Ai Translate Text

هذا التطبيق سيتيح لك ترجمة النصوص والصور إلى أكثر من 100 لغة بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحاول الدردشة مع صديق أجنبي لك على تطبيق واتساب فهذا التطبيق سيساعدك على ترجمة الكلمات الصعبة التي لا تفهمها بكل سهولة ودون الخروج من تطبيق الدردشة.

يمكنك حتى استخدامه لالتقاط صور للنصوص الصعبة التي لا يمكنك التعرف عليها بواسطة الكاميرا أو ترجمة الصور التي تحتوي على نصوص من داخل تطبيق المعرض. يمكنه أيضاً تحويل النصوص إلى كلام مسموع بأصوات مختلفة والتبديل إلى عدة لغات مختلفة ويتيح لك وضع علامات مرجعية على الترجمات المفضلة لتسهيل عملية الرجوع إليها لاحقاً.

السعر : مجاني

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PicSo

PicSo هو تطبيق جديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي. مماثل تماماً لتطبيق Dreamai الذي استعرضناه في الفقرات السابقة. يعمل التطبيق بنفس الطريقة أيضاً إذ كل ما هو مطلوب منك أن تطلب من التطبيق تحويل أفكارك إلى أعمال فنية وإبداعية ولكنه يركز بشكل كبير على نوعية نمط الأنمي ولكن هناك العديد من الأنماط الفنية الأخرى التي يمكنك الاختيار من بينها. على الرغم من أن التطبيق مجاني ولكن هناك إصدار مدفوع منه وهو للأسف مرتفع الثمن بشكل مبالغ فيه ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل استخدامه في توليد أكبر عدد ممكن من الصور كل يوم.

السعر : مجاني

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NoteFor

هذا التطبيق سيساعدك على تدوين أفكار وملاحظاتك السريعة بطريقة مريحة ويدعم العديد من التنسيقات كما أن ميزته الأساسية هي مزامنة جميع ملاحظاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال إصدار سطح المكتب من التطبيق.

أيضاً التطبيق يدعم الاحتفاظ بالمذكرات اليومية والملاحظات بتنسيق EPUB لكي تتمكن من فتح مذكراتك بواسطة قارئ الكتاب الإلكترونية. ومع ذلك هناك بعض القيود التي يفرضها التطبيق مثل ضرورة عدم تجاوز الملاحظات أكثر من 1800 حرف. ومع ذلك فهي لن تشكل مصدر قلق كبير إذا كنت تريد طريقة سريعة ومرنة لتدوين ملاحظاتك الهامة من حين لأخر.

السعر : مجاني

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Symposia: Creative Discourse

تطبيق Symposia هو عبارة عن منتدى أو منصة تواصل اجتماعي للفنانين والمبدعين بحيث يمكنك التواصل مع فنانين أخرين ومشاركة أفكارك معهم. للأسف التطبيق لا يزال في مرحلة مبكرة والمجتمع الخاص به لا يحتوي على عدد كبير من المستخدمين ولكن من المتوقع أن يتم توسيع قاعدة مستخدميه خلال الفترة المقبلة. لذا، إذا كنت تفضل صُحبة بعض الفنانين ومشاركة أفكارك معهم فهذا التطبيق هو ما تحتاجه في المرحلة المقبلة.

السعر : مجاني