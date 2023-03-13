هواتف جالكسي S9 تتلقى تحديث جديد بعد إسقاط الدعم عنها منذ 6 أشهر!

أسقطت سامسونج الدعم الرسمي عن هواتف جالكسي S9 في شهر سبتمبر من العام الماضي. لم يكن الأمر مُفاجئاً بالنسبة لنا لأنه بحلول شهر أغسطس يكون الهاتف تمكن من إكمال أربع سنوات في السوق منذ إطلاقه أول مرة في عام 2018.

ولكن ما هو ليس متوقعاً، أن تطرح سامسونج تحديث جديد للهاتف بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر منذ إنهاء الدعم الرسمي عنه. نعم، أنت قرأت هذا صحيحاً، تلقى بالفعل هاتف جالكسي S9 مؤخراً تحديث جديد من شركة سامسونج.

بشكل مُفاجئ هواتف جالكسي S9 تتلقى تحديث جديد

تم رصد التحديث لأول مرة بواسطة أحد الأشخاص في موقع SamMobile ويُقال أن التحديث متاح حالياً في بعض الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا. تم طرح التحديث برقم إصدار البرنامج الثابت N960FXXSAFWB3 مشتملاً على التصحيح الأمني لشهر فبراير.

وبما أن شركة سامسونج لم تطرح تحديث أمان شهر مارس لأي من هواتف جالكسي حتى الآن، فهذا يعني أن هاتف جالكسي S9 يتلقى أحدث تصحيح أمني متوفر من الشركة.

يجلب التصحيح الأمني عدداً كبيراً من الإصلاحات لأكثر من 50 ثغرة أمنية. سبعة من هذه الثغرات مرتبطة فقط بهواتف جالكسي بينما تستهدف بقية الإصلاحات الأخرى علاج الثغرات الأمنية المُكتشفة بداخل نظام أندرويد.

تم تصنيف 5 ثغرات أمنية على كونها خطيرة جداً إذ تسمح للمخترقين بالقدرة على الوصول إلى بيانات المستخدم إذا ما تم استغلالها على النحو الأمثل.

بالتأكيد هذه خطوة جريئة من سامسونج تعكس مدى اهتمامها بهواتفها الذكية ومدى تفوقها فيما يتعلق بالتحديثات البرمجية بالنظر إلى أن هاتف جالكسي S9 الذي عفا عليه الزمن أصبح محمياً ضد جميع الثغرات الأمنية المستجدة ومواطن الخلل التي تم العثور عليها في نظام أندرويد بشكل عام وفي هواتف جالكسي بشكل خاص.

بحسب التقرير، فإن التحديث الجديد متاح بالفعل في المملكة المتحدة وأيرلندا منذ قرابة 10 أيام، ولكن منذ ذلك الحين لم يتوسع نطاق الدعم ليضم أي من المناطق الأخرى. قد يستغرق الأمر وقتاً أطول حتى يتم طرح التحديث لبقية الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، دعونا ننوه على شيء بالغ الأهمية وهو بما أن سامسونج أنهت الدعم عن هواتف جالكسي S9 بشكل رسمي فلها حرية الاختيار في المناطق والأسواق التي يحق لها الحصول على التحديث. بمعنى، أنه وللأسف الشديد، من الممكن ألا يصل هذا التحديث إلى جميع الدول الأخرى.

في جميع الأحوال، لا يوجد مانع من أن نترقب وصول التحديث إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة. ويمكنك دائماً التحقق من وجود أي تحديثات جديدة يدوياً من داخل الإعدادات بتطبيق الضبط. فإذا كانت هنالك أي تحديثات قيد الانتظار فيمكنك المبادرة بتنزيلها وتثبيتها على الفور.