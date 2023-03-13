هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس باللون الأصفر متاحة للشراء الآن!

قبل عدة أيام كشفت ابل عن هواتف ايفون 14 و ايفون 14 بلس بلون جديد لم يكن موجوداً قبل ذلك، وهو اللون الأصفر والآن بدأت ابل في إتاحته للشراء.

لون أصفر جديد!

عادةً ما تكشف ابل عن لون جديد للايفون بعد عدة أشهر من الإطلاق الرسمي، ربما في محاولة ترويجية في المنتصف لدفع مبيعات الايفون.

نذكر مثلاً العام الماضي عندما أعلنت ابل عن اللون الأخضر الجديد لهواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس لكن هذا العام لم تحظ إصدارات برو بأي ألوان جديدة.

الآن وبعد مضي 6 أشهر على إطلاق هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس توفر لنا ابل لوناً جديداً وهو اللون الأصفر.

بذلك تكون الألوان المتاحة لتلك الهواتف هي: الأبيض والأسود والأزرق والأورجواني بالإضافة إلى اللون الأحمر فضلاً عن اللون الأصفر الجديد.

هناك دراسة أخيرة أشارت إلى أن اللون الأسود هو اللون الأكثر شعبية بين مالكي هواتف ايفون 14 وايفون 14 بلس يليه اللون الأورجواني.

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بخلاف اللون، لا توجد أي تغييرات أخرى إذا لدينا نفس المواصفات والأسعار. يأتي هاتف ايفون 14 بشاشة 6.1 إنش بينما يأتي ايفون 14 بلس بشاشة بقياس 6.7 إنش وكلاهما يحمل معالج ابل A15 وتحسينات في الكاميرا والبطارية ودعم خاصية اكتشاف الحوادث والاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية وغيرها.

يبدأ سعر iPhone 14 من 799 دولاراً أمريكياً، بينما يبدأ سعر iPhone 14 Plus من 899 دولاراً أمريكياً للنسخة الأساسية ذات سعة 128 جيجابايت.

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