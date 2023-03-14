التسريبات المبكرة تشير إلى احتواء جالكسي S23 FE على معالج Snapdragon 8+ Gen 1

وفقاً لما تم تداوله مؤخراً بواسطة وسائل الإعلام الكورية فإن سامسونج اتخذت قرارها النهائي بالتراجع عن فكرة إطلاق هاتف جالكسي S22 FE ولكنها ستقفز مباشرةً إلى هاتف جالكسي S23 FE الذي لا يزال في مرحلة مبكرة من التطوير وسيتم إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.

الآن، بحسب تغريدة المُسرب الشهير Conor على موقع تويتر فإن هاتف جالكسي S23 FE سيأتي بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1 SoC.

للأسف لم يتطرق التسريب إلى الخوض في المزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف الأخرى ولكن يُقال أن سامسونج قررت استخدام هذا المعالج بسبب مسائل تتعلق بتكلفة التصنيع.

كانت قد أعلنت كوالكم عن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC في شهر مايو من العام الماضي والذي يعد بمثابة ترقية ملموسة على معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي تم استخدامه مع هواتف سلسلة جالكسي S22 ولم يلقى استحسانًا كبيراً بسبب مشاكل تتعلق باستهلاك الطاقة ودرجات الحرارة.

بعد ذلك أعلنت الشركة الأمريكية عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 وقررت سامسونج أن تُطلق سلسلة جالكسي S23 بهذا المعالج على مستوى العالم.

ولكن بما أن المعالج الجديد سيكون باهظ الثمن فسيكون من الصعب استخدامه بداخل الهاتف الرائد ميسور التكلفة “جالكسي S23 FE” خاصة بعد أن فشل هاتف جالكسي S21 FE في تحقيق معدل الأرباح التي كانت تأمل سامسونج في الوصول له وهذا بسبب ارتفاع سعر الهاتف.

ولكن يبدو أن الشركة الكورية تريد أن تجعل من هاتف جالكسي S23 Fan Editionفي متناول أيدي الجميع من خلال تقليل سعر الهاتف، وهذا بالتأكيد لن يحدث إلا إذا تمكنت سامسونج من تقليل تكاليف التصنيع.

ربما هذا هو سبب اكتفاء سامسونج بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 والذي لا يزال معالج أكثر من رائع من أجل التعامل مع المهام المتعددة والتطبيقات الثقيلة وتشغيل جميع الألعاب المتطورة بسلاسة فائقة. والأهم من ذلك أن هذا المعالج تم تطويره بواسطة شركة TSMC التايوانية بدقة تصنيع 4 نانوميتر وهو لا يعاني من أي مشاكل بالحرارة أو استهلاك الطاقة.

لذا، فإن فكرة استخدام هذا المعالج مع هاتف جالكسي S23 FE هي استراتيجية ذكية من سامسونج لتحسين مبيعات الهاتف، وفي نفس الوقت ضمان بقاء سعره مناسب في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى.

قد يتم إطلاق هاتف جالكسي S23 FE في شهر أغسطس القادم

تسريبات هاتف جالكسي S23 FE لم تظهر إلا مؤخراً فقط، وستحاول سامسونج أن تحتفظ لهذا الهاتف بمكان يتوسط كل من الطراز الأساسي بسلسلة جالكسي S23 وهاتف جالكسي A54 5G نظراً لأنه لن يكون هناك هاتف جالكسي A74 5G هذا العام.

بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام الكورية فمن المتوقع أن يظهر هاتف جالكسي S23 FE في وقت ما خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتحديداً أثناء الكشف عن هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.