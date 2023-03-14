كن على استعداد – سامسونج تختبر الإصدار التالي من واجهة One UI

تحظى سامسونج بسُمعة طيبة لكونها واحدة من أفضل الشركات فيما يتعلق بالتحديثات البرمجية حيث تهتم الشركة سنوياً بطرح الميزات الجديدة والتصحيحات الأمنية بوتيرة استثنائية يصعب اللحاق بها من قِبل أي شركة تصنيع أخرى.

تحديث One UI 5.1 كان دليل حي على تفوق سامسونج على جميع المنافسين وشهادة حق على مدى اهتمام سامسونج بمنح مستخدمي أجهزة الشركة أفضل تجربة استخدام ممكنة.

بدأت سامسونج في طرح تحديث One UI 5.1 على أجهزة الشركة المؤهلة بعد أسبوع واحد من الإعلان عن هواتف سلسلة جالكسي S23 وبما أن هذا التحديث ما يزال مستمراً في شق طريقه إلى هواتف الشركة الأخرى، فقد بدأت سامسونج بالفعل في العمل على الإصدار التالي من واجهة One UI.

إصدار جديد من واجهة One UI قادم قريباً

مؤخراً تم رصد تصميم تجريبي جديد للواجهة على هاتف جالكسي زد فولد 4 بواسطة مستخدم يُدعى Tarun Vats على موقع تويتر. ويقال أن الشركة بدأت بالفعل في اختبار الإصدار التالي من الواجهة على الطُرز الكورية من الأجهزة القابلة للطي لعام 2022.

حالياً تعمل هواتف الجيل الرابع القابلة للطي برقم إصدار البرنامج الثابت F936NKSU1CWB1 بينما يحمل التحديث الجديد رقم إصدار البرنامج الثابت F936NKSU1DWB9.

على الرغم من أن أرقام تحديثات البرامج الثابتة قد لا تشكل أي أهمية بالنسبة لمعظم المستخدمين ولكن إذا كنت على دراية كافية بمغزى هذه الأرقام فسوف تدرك على الفور أن رقم إصدار البرنامج الثابت الجديد هو دليل على وجود إصدار جديد من واجهة One UI وليس مجرد مجموعة بسيطة من الميزات الجديدة أو تحديثًا أمنياً.

إذا كنت غير قادر على تحديد الاختلاف في أرقام إصدارات البرامج الثابتة، فمن المعتاد أن يُستدل على نوع التحديث بداية من الحرف الرابع إلى الحرف الأخير للتأكد مما إذا كان هذا تحديث رئيسي أم تحديث دوري.

جميع هواتف جالكسي تحتوي على بنية أساسية في رقم إصدار ال برنامج الثابت الذي يحتوي على الحرف “A” ولكن مع كل إصدار جديد من التحديثات الرئيسية يتم استبدال هذا الحرف بحرف D أو B أو C.

وإذا حاولنا النظر عن كثب إلى رقم إصدار البرنامج الثابت فسوف نلاحظ أن الحرف الرابع من الجهة اليمنى هو C بينما يدل حرف D على كونه تحديث تجريبي. باختصار شديد، نحن بصدد إصدار جديد من واجهة One UI خلال وقت قريب.

للأسف لا يسعنا التنبؤ بما تعمل عليه سامسونج في الوقت الحالي. ولكن في الغالب يتم إطلاق الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي بإصدار جديد من واجهة المستخدم. على سبيل المثال ظهر هاتف جالكسي زد فولد بواجهة One UI 4.1.1 في حين أن أجهزة جالكسي الأخرى كانت تعمل بإصدار One UI 4.1.

لذا، يمكننا التخمين بأن سامسونج تختبر حالياً One UI 5.1.1 المستند إلى نظام أندرويد 13 على كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5.