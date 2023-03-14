هل يمكن أن نشتري الايفون بدون تطبيقات محملة مسبقاً ؟

نحن نشتري هواتفنا الذكية وبها نظام تشغيل خاص بها وعليها العديد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. فهل يمكن أن يأتي الوقت الذي نشتري فيه هاتفاً ذكياً بدون أي تطبيقات محملة عليه؟

البداية قد تكون من الهند

تشير آخر التقارير إلى الحكومة الهندية حالياً تدرس إمكانية إجبار الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل ابل على السماح بحذف أي تطبيقات يتم تحميلها بشكل مسبق على الأجهزة.

هذا يعني حتمية تواجد خيار الإزالة أو Uninstall لجميع التطبيقات وخاصةً التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع النظام، أيضاً سيتم فحص الإصدارات الجديدة وكذلك التحديثات الدورية من قبل لجان فنية مختصة من الحكومة الهندية بحسب ما ذكر تقرير وكالة رويترز الإخبارية.

ابل بالفعل تتيح خيار الإزالة أو الحذف للعديد من التطبيقات الخاصة بها على النظام، لكن تطبيقات مثل الهاتف والرسائل والصور والكاميرا لا يمكن حذفها وإلا فقد الهاتف جزءً جوهرياً من وظيفته.

هذه الخطط الجديدة من الحكومة الهندية لا تستهدف ابل أو الايفون بشكل مخصوص وإنما تستهدف الشركات التقنية الأخرى وخاصةً الصينية منها مثل شاومي وفيفو وغيرهم.

يأتي ذلك بسبب التوترات السياسية بين حكومتي الصين والهند على إثر خلافات حدودية بين البلدين. في وقت سابق قامت الحكومة الهندية بحظر مئات التطبيقات الصينية ومن بينها التطبيق الشهير TikTok.

يبدو أن هذا القرار سوف يدخل حيز التنفيذ قريباً، وسوف يتم إعطاء الشركات مهلة حتى عام كامل للالتزام بالقواعد، وسط مخاوف من تأخر إطلاق الأجهزة ووصول التحديثات بسبب تلك القيود الجديدة.

ربما على إثر ذلك يتم تعميم الأمر في دول أخرى بسبب المخاوف الأمنية، وربما مستقبلاً قد تشتري هاتفاً فلا تجد عليه سوى التطبيقات الجوهرية فقط، وربما يكون ذلك مريحاً أكثر للبعض.