شاهد الفرق الذي تصنعه تقنية المفصلة الجديدة على جالكسي زد فولد 5!

وفقاً لما نُشر مؤخراً بواسطة مصادر متعددة فإن شركة سامسونج تعمل حالياً على تقنية مفصلة جديدة من أجل هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.

ستعمل تقنية المفصلة الجديدة والتي تُلقب بــ “قطرة الماء” على إصلاح عدد كبير من المشكلات التي كانت تواجه مالكي كل من جالكسي زد فولد وجالكسي زد فليب خلال السنوات الأخيرة من أبرزها مشكلة تجاعيد الشاشة.

وقد صرح المُسرب Ross Young نقلاً عن الرئيس التنفيذي لقسم Samsung Display بأن تقنية مفصلة “قطرة الماء” ستعمل على تقليل مشكلة الانحدار والضغط على اللوحة القابلة للطي أثناء طي الأجهزة.

هاتف جالكسي زد فولد 5 يحتوي على تقنية المفصلة الجديدة Waterdrop

وبناءً على بعض الوثائق الرسمية المُسربة فإن المفصلة الجديدة تضمن انخفاض بنسبة 57% في الإجهاد وما يصل إلى 66% في تموج الشاشة على طول الخط الفاصل القابل للطي. بمعنى أخر، سيكون لتقنية الجديدة تأثير كبير من أجل علاج مشكلة التجاعيد التي تظهر في منتصف الشاشة القابلة للطي من الداخل.

المفصلة الجديدة أكثر نحافة بفارق 0.3 مم وتشغل مساحة أقل بفارق 51% داخل الهاتف. من الضروري أن تساعد هذه التقنية على جعل الهواتف أكثر نحافة، وتحديداً على هاتف جالكسي زد فولد 5، وكل هذا دون المساومة على مستوى متانة أو قوة الهاتف.

هذا يعكس مدى جهود سامسونج في جعل هواتفها القابلة للطي أكثر نحافة بفارق كبير عن هواتفها السابقة. وربما تنجح بالفعل في تحقيق غايتها.

وقد صرحت سامسونج أنها ستبدأ في تصنيع شاشات كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 بداخل مصانعها، وهو ما يتعارض مع بعض التقارير السابقة التي أفادت بأن سامسونج قد تتعاون مع الشركة الصينية BOE من أجل تصنيع لوحات العرض الخاصة بالجيل التالي من الأجهزة القابلة للطي.

ليس لدينا شك أن بمقدرة سامسونج تصنيع إحدى أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق وهي الهواتف الوحيدة حتى الآن التي تمتاز بتصنيف مقاومة الغبار والماء.

ولكن الميزة الأساسية التي تجعل هواتف الشركة هي الأكثر شهرة وشعبية على مستوى العالم يعود حقيقتها إلى السوفتوير نفسه وواجهة One UI متعددة الاستخدامات والقابلة للتخصيص.

ولكن المشكلة الوحيدة التي تواجه هواتف الشركة القابلة للطي هي مشكلة تجاعيد الشاشة. وقد حاولت سامسونج على مدار السنوات الماضية علاج المشكلة بأكثر من طريقة واحدة، ولكنها بالكاد أحرزت أي تقدم ملحوظ بشأنها.

ولكن مع ازدياد حدة المنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي بسبب دخول الشركات الصينية في المجال تحاول سامسونج أن تبذل جهود أكبر للحفاظ على بريق سُمعتها.

بطبيعة الحال يتم الكشف عن الجيل الجديد من هواتف الشركة القابلة للطي في شهر أغسطس من كل عام. لذا، ما يزال أمامنا عدة أشهر لنتحقق من مدى صحة المعلومات التي نستمر بالحصول عليها خلال تقدُم سامسونج في مرحلة تطوير الأجهزة.