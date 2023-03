سيطرت حالة من الحزن على عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل العالم العربي، بسبب بكاء الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه الحلقة الأخيرة من برنامجه «واحد من الناس».

واستضاف عمرو الليثي، المخرج نبيل عبدالنعيم، خلال حلقة الأمس، وبينما كان الثنائي يستعيد ذكريات برنامج «الست دي أمي» أخذ الضيف يتحدث عن والدة مقدم البرنامج.

أثنى الضيف على والدة عمرو الليثي، ليلى الديدي، وما إن ظهرت صورتها على الشاشة، دخل مقدم البرنامج في نوبة من البكاء.

ودعا الضيف مقدم البرنامج للحديث عن والدته، فقال عمرو الليثي: «أنا عمري ما اتكلمت عنها، أمي ست عظيمة، لإنها مكافحة، هي من مواليد السويس، واتجوزت أبويا كان ظابط شرطة، كان عندها ولدين، ابنها الصغير مات على إيديها، وكانت أكبر محنة في حياتها».

وأضاف الليثي: «كانت نعم الأم، صابرة وراضية وشاكرة، غرست الدين في، وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه، وفي محنه قبل أي شيء آخر»، متابعا أنها بعد وفاته أصبحت الأم والأب بالنسبة له.

The post بسبب والدته.. «عمر الليثي» يجهش بالبكاء وحالة حزن وتعاطف معه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا